Tractorbestuurder die inreed op politieauto verdacht van poging tot doodslag

Boeren blokkeren de snelweg A37 bij Emmen tijdens een protestactie. Ze voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Beeld ANP

Boeren die demonstreren tegen het stikstofbeleid blokkeerden woensdagavond met tractoren de A37 nabij Coevorden, met files als gevolg. Er ontstond een ‘dreigende situatie’, waarna een tractor inreed op een politieauto, aldus de politie. De agenten die in deze auto zaten, hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag.

Volgens de politie probeerde een groep van dertig tot vijftig demonstranten de aanhouding van de tractorbestuurder te verhinderen. De situatie werd dusdanig bedreigend, dat agenten met wapenstok in de linie gingen staan. De 23-jarige man zit vast en wordt verhoord, zijn rijbewijs is ingenomen.

Diezelfde avond reden een aantal trekkers en auto’s een politieblokkade voorbij via de berm, om de A37 opnieuw te blokkeren. Hierbij raakte een auto de hand van een agent, die lichtgewond raakte, schrijft de politie. Het kenteken van de auto is bekend, de politie zoekt de bestuurder.

Einde noodverordening

Na drie dagen met ontwrichtende protesten verloopt donderdag vooralsnog relatief rustig. Apeldoorn heeft de noodverordening weer ingetrokken die burgemeester Heerts gisteravond uitvaardigde omdat protesterende boeren dreigden gearresteerde actievoeders te ‘bevrijden’. De politie grendelde de stad hierop af: de afrit van de A1 werd afgesloten en op meerdere plekken stonden afzettingen met politievoertuigen.

Wel woonden tientallen boeren donderdagochtend een gemeenteraadsvergadering bij in Emmen. Hier werd onder meer gestemd over een motie waarin staat dat de gemeente afstand moet nemen van de stikstofplannen van het kabinet. De boeren waren op het moment van de stemming alweer weg, de motie is aangenomen.

Donderdagavond debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de protesten. Ook Kamerleden kregen te maken met bedreigingen. Zo bezochten boeren het huis van Derk Boswijk (CDA) toen hij niet thuis was, zijn gezin was wel aanwezig. Boswijk kondigde vervolgens aan de komende dagen bij zijn gezin te zullen blijven.

De rellen zijn een bedreiging ‘voor de democratie als geheel’, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver, die het debat aanvroeg. ‘Het loopt volledig uit de hand, we moeten een grens trekken.’ Sommige Kamerleden hebben aangegeven het debat breder te willen trekken. Zo wil Roelof Bisschop (SGP), die de acties afkeurt, het tijdens het debat ook hebben over waar de woede van de boeren vandaan komt. Sophie Hermans (VVD) benadrukt juist dat dit debat primair moet gaan over de gevolgen van de protesten voor de veiligheid.

De protesten en intimidaties van de afgelopen dagen worden in brede kring afgekeurd. Premier Rutte zei te begrijpen dat het stikstofbeleid ‘ingrijpend’ is voor veel veehouders, maar vindt dat de protesten ‘ver over alle grenzen heen’ gaan. Ook de LTO noemde de acties ‘onaanvaardbaar’. Volgens deze belangenorganisatie voor agrariërs spreekt ‘het overgrote deel van boeren en tuinders haar afkeuring uit’.