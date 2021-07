Tour-toeschouwer die valpartij veroorzaakte blijft langer in hechtenis, organisatie trekt aanklacht in

De Tour de France-toeschouwer (links, met bord) die zaterdag tijdens de openingsrit een grote valpartij veroorzaakte.

De 30-jarige Française, die na de valpartij dagenlang onvindbaar was, meldde zich woensdagmiddag op het politiekantoor van Landerneau, de finishplaats van de etappe in kwestie. Eerder op de dag was ze geïdentificeerd door de politie. ‘De beschuldigde schaamt zich en is bang voor de gevolgen van haar daad’, meldde de aanklager. ‘Ze is verontrust door de berichtgeving in de media over haar naar eigen zeggen stommiteit.’

De vrouw stond tijdens de openingsrit van de Tour met een groot kartonnen bord in haar handen gedeeltelijk op de weg, waardoor een groot deel van het wielerpeloton ten val kwam. Een Duitse wielrenner moest door zijn verwondingen opgeven. Tour-organisator ASO diende na afloop van de etappe direct een klacht in tegen de, toen nog onbekende, schuldige.

Donderdag trok ASO die aanklacht weer in. De vrouw zou door alle commotie al genoeg zijn gestraft. ‘Dit verhaal is buitenproportioneel opgeblazen’, aldus Tourbaas Christian Prudhomme, die wel alle wielrensupporters eraan wilde herinneren te allen tijde aan de veiligheid van de sporters te denken. ‘Als je naar de koers komt, dan houd je je kind bij je, je huisdier aan de lijn en je past op met oversteken’, aldus de man die al vijftien jaar de baas is over de belangrijkste wielerwedstrijd van de kalender. ‘Boven alles respecteer je de renners, dat zijn degenen die het waard zijn om op tv te komen’.

Sociale media

Ook de commandant van de politie van Finistère, het departement waar Landerneau onder valt, riep op tot kalmte. ‘We moeten het hoofd koel houden’, zei hij op een persconferentie, refererend aan berichten op sociale media ‘die grensden aan oproepen tot geweld’.

In afwachting van de juridische afhandeling van haar zaak wordt de vrouw in voorlopige hechtenis gehouden. De vrouw riskeert een maximale gevangenisstraf van twee jaar wegens ‘het onvrijwillig veroorzaken van blessures door opzettelijke schending van de veiligheids- of voorzichtigheidsplicht’.

Bij de Franse politie loopt nog een aangifte die woensdagavond is ingediend door de Cyclistes Professionnels Associés (CPA), de internationale vakbond voor wielrenners. ‘De CPA en de renners hopen dat toeschouwers hierdoor worden aangemoedigd om eens goed bij zichzelf te rade gaan en de renners te respecteren’, aldus vicevoorzitter Pascal Chanteur.