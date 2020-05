Tottenham Hotspur-ster voltooit militaire training in thuisland Zuid-Korea en wint prijs voor beste schutter

Son Heung-min met zijn prijs tijdens de afsluitende ceremonie. Beeld AP

De 27-jarige voetballer voltooide vrijdag een basistraining van drie weken in het Zuid-Koreaanse leger. Normaal gesproken duurt de dienstplicht in het land minimaal 21 maanden, maar omdat Son in 2018 met zijn teamgenoten goud won op de Aziatische Spelen, is hij vrijgesteld. Voorwaarde was wel dat hij de basistraining zou afleggen. Omdat de Engelse competitie vanwege het coronavirus stilligt, zag Son kans de cursus nu te doen.

Dat deed hij met verve, zo bleek vrijdag, toen hij tijdens de afsluitende ceremonie een prijs kreeg omdat hij in een groep van 157 cadetten tot de beste vijf behoorde. Tijdens het examen had Son onder meer de maximale score behaald voor het onderdeel schieten: de voetballer schoot alle tien keer raak.

Het cursusprogramma bestond verder uit oefeningen met de bajonet, het steekwapen bovenop de loop van een geweer, individuele vechtkunsten en training in het omgaan met biologische en chemische wapens.

Voor Son hing de dienstplicht als een donkere wolk boven zijn voetbalcarrière. Zuid-Korea heeft vanwege het conflict met Noord-Korea een van de strengste dienstplichtwetten ter wereld. Alle mannen tussen de 18 en 30 moeten voor hun dertigste zo’n twee jaar in militaire dienst. Alleen uitzonderlijke prestaties geven recht op dispensatie. In de komende 2,5 jaar moet Son nog 544 uur aan maatschappelijk werk doen om aan alle dispensatie-eisen te voldoen.

De uitzonderingsregel kent zijn oorsprong in het succes van de Zuid-Koreaanse voetbalploeg op het WK voetbal in 2002, toen het in eigen land de halve finales haalde. Bondscoach Guus Hiddink verzocht destijds de Zuid-Koreaanse president zijn spelers te belonen met ontheffing van de dienstplicht.