Total levert biokerosine aan Air France-KLM, zodat vluchten iets kunnen vergroenen

Vliegtuig van KLM wordt klaargemaakt voor vertrek van Schiphol. Beeld Joris van Gennip

Zogenoemde Sustainable Aircraft Fuel (SAF) kan op papier een reductie van de CO2-uitstoot tot 80 procent bereiken. KLM zegt dat de SAF die het koopt niet mag concurreren met voedsel voor mensen en dieren. De brandstof die volgens TotalEnergies wordt geproduceerd uit afvalstoffen, zal vooral worden gebruikt voor vluchten vanuit Frankrijk en Nederland. De energiemaatschappij wil in 2030 jaarlijks 1,5 miljoen ton SAF produceren.

Hoeveel procent de luchtvaartmaatschappij gaat bijmengen met fossiele kerosine en op welk type vluchten dit precies gebeurt, meldt Air France-KLM niet. Sinds begin dit jaar zegt KLM 0,5 procent SAF bij te mengen bij vluchten die vertrekken vanaf Schiphol. Door de gemiddeld vier keer hogere kosten blijven zowel de vraag als de productie van biokerosine achter, aldus KLM.

In mei vorig jaar vloog een toestel van de maatschappij van Parijs naar Montreal, waarbij 16 procent van de kerosine in de tanks SAF was. In oktober volgde een kortere binnenlandse Franse vlucht van Parijs naar Nice met ongeveer eenderde biobrandstof aan boord. Dit jaar zijn enkele vergelijkbare vluchten uitgevoerd.

Een toestel van KLM vloog bijna twee jaar geleden deels op een volledig synthetische brandstof, gemaakt uit gerecyclede CO2 en groene waterstof. Hierbij ging het om 500 liter op een vlucht van Amsterdam naar Madrid. Ter vergelijking: een Boeing 737 die de hele dag in bedrijf is, verstookt zo’n 35 duizend liter kerosine. In 2030 moet volgens het kabinet 14 procent van de getankte kerosine CO2-neutraal zijn.