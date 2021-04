Total legt miljardenproject in Mozambique stil vanwege terreurdreiging

Het gasproject van Total in Cabo Delgado zou de grootste buitenlandse investering in heel Afrika zijn. Beeld AFP

De bloedige aanval van gewapende jihadisten vond plaats in Palma, niet ver van de plek in in de provincie Cabo Delgado, waar Total een grote fabriek voor vloeibaar gas bouwt. Onder de slachtoffers waren expats uit Zuid-Afrika en Groot-Brittannië.

De opmars van de jihadisten in Cabo Delgado begon ruim drie jaar geleden al, maar vooral sinds medio vorig jaar neemt het geweld fors toe. In totaal zijn er naar schatting meer dan 2.500 burgers om het leven gebracht en meer dan 700 duizend Mozambikanen op de vlucht gedwongen. De internationale gemeenschap moet zich voorbereiden op een ‘langdurige’ humanitaire crisis in Cabo Delgado, zo waarschuwden de VN eerder deze maand.

Terroristen

Het gasproject van Total in Cabo Delgado heet wel de grootste buitenlandse investering in heel Afrika te zijn. De stillegging ervan is ook voor de Mozambikaanse staat, een van de partners van Total, een forse tegenslag. De bedoeling was om vanaf 2024 energie te gaan produceren. Maar de grote vraag is nu of de regering van Mozambique er in zal slagen om Cabo Delgado weer veilig genoeg te maken, of dat het gasproject straks definitief moet worden gestaakt.

Het afgelegen Cabo Delgado is van oudsher een economisch achtergestelde regio, waar in de voorbije jaren radicale moslimpredikers voet aan de grond kregen. De laatste maanden wordt ook steeds vaker gewag gemaakt van banden tussen de strijders in Cabo Delgado en de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), al blijft onduidelijk hoe ver die banden precies gaan. Amerika bestempelt de Mozambikaanse jihadisten sinds vorige maand wel als een terroristische organisatie.