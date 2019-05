‘Totaal onrealistisch’ en ‘benauwend’: Amsterdams verbod op benzine en diesel valt slecht op Binnenhof

Amsterdam is vanaf 2030 verboden terrein voor benzine- en dieselauto’s als het aan de gemeente ligt. Beeld ANP

De D66-bewindsvrouw erkent dat het goed is dat steden plannen maken om hun luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens Van Veldhoven lijken de plannen van Amsterdam tot 2025 aan te sluiten op de landelijke harmonisatie, maar lopen de voorstellen voor daarna vooruit op een evaluatie tezijnertijd. ‘Voor mij is een verbod van benzineauto’s niet aan de orde.’

Om af te rekenen met de ‘sluipmoordenaar’ vieze lucht wil de Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma (PvdA) vanaf 2030 geen benzine- en dieselauto’s meer in de straten van de hoofdstad. Alleen elektrische auto’s (waarvoor het aantal laadpalen fors wordt uitgebreid) zijn vanaf dan nog welkom. Maar dat is helemaal niet aan Amsterdam, zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. Wetgeving is nodig om milieuzones te kunnen handhaven – en die wetgeving moet toch echt in Den Haag worden gemaakt.

Dijkstra wijst erop dat het kabinet vorige maand instemde met een voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven om een eind te maken aan de ‘ratjetoe’ in milieuzones, die de gemeenten zelf instellen. Als Amsterdam toch een verbod op alle benzine- en dieselauto’s wil, ‘moeten ze via de Kamer’, zegt hij.

Ook inhoudelijk kan het hoofdstedelijke verbod op weinig begrip rekenen op het Binnenhof. Ter rechterzijde vallen de partijen, zoals Dijksma zal hebben ingecalculeerd, over elkaar heen om hun afkeur uit te spreken.

Vanaf 2030 is Amsterdam echt alleen nog voor de subsidieslurpende Tesla-elite van GroenLinks en D66.



De gewone benzine- / dieselrijdende man en vrouw moeten voor die subsidies opdraaien, maar mogen zelf hun eigen hoofdstad niet meer in.



Compleet bezopen! https://t.co/hCtH7WALbW Geert Wilders

‘Deze plannen jagen mensen alleen maar op de kast, en op kosten’, aldus VVD-Kamerlid Dijkstra. ‘Totaal onrealistisch’, sluit het CDA zich daar bij aan. De partijen zijn niet tegen een schonere lucht in een vervuilde stad, maar het moet wel te betalen zijn.

Het felst is Geert Wilders, die de Amsterdamse plannen ‘compleet bezopen’ noemt. ‘Vanaf 2030 is Amsterdam echt alleen nog voor de subsidieslurpende Tesla-elite van GroenLinks en D66’, steekt de PVV-leider op Twitter een tirade af. En de gewone man en vrouw, die benzine of diesel blijven rijden? Die ‘moeten voor die subsidies opdraaien, maar mogen zelf hun eigen hoofdstad niet meer in’.

Toch is ook D66 weinig gelukkig met wat de hoofdstad wil. ‘Zo raakt iedereen er benauwd van’, trapt de partij op de rem. De volgorde moet zijn: eerst genoeg betaalbare stekkerauto’s, daarna fossiele brandstoffen verbannen. ‘Amsterdam wil te snel.’ Dezelfde kritiek klinkt bij de SP. ‘We moeten mensen niet de auto uit pesten.’ Zelfs wethouder Dijksma’s PvdA plaatst kanttekeningen. ‘Het is essentieel dat dit voornemen voor alle Amsterdammers haalbaar en betaalbaar is.’ Partij voor de Dieren en GroenLinks geven Dijksma wel schouderklopjes. ‘Gezonde lucht is letterlijk van levensbelang’, zegt GL-­Kamerlid Suzanne Kröger.