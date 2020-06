Tot vijf jaar veroordeelde Sziget-drugsdealers mogen hoger beroep met enkelband afwachten

De verdachten (links en rechts) luisteren naar de rechter. Beeld AFP

Het vonnis, waartegen het OM meteen in beroep ging, kwam als een volslagen verrassing. B. en N. leken op veel hogere straffen af te koersen, nadat ze een schikking met justitie waren overeengekomen. Gert Jan N. kreeg tien jaar aangeboden, omdat justitie hem ziet als de initiatiefnemer van de drugshandel op het Sziget-festival. Roelf B. accepteerde de voorgestelde acht jaar gevangenisstraf.

Maar de rechtbank besliste anders. Waar het OM er eerder nog op had gewezen dat het land levenslange celstraffen voor drugsdelicten kan opleggen, vonden de rechters de minimumstraf van vijf jaar afdoende. Daarbij hoeven B. en N. het hoger beroep, dat waarschijnlijk op z’n vroegst in december dient, niet in de gevangenis af te wachten. Van de rechter mag dit in een appartement, al krijgen ze een enkelband om en mogen ze waarschijnlijk niet naar buiten.

De Nederlandse advocaat van Roelf B., Rachel Imamkhan, was niet verbaasd dat het OM in beroep ging. ‘Hoe lager de straf van de rechtbank, hoe groter de kans dat justitie dit niet zou accepteren. Daar waren we op voorbereid.’

Sziget-festival in Budapest. Beeld EPA

Imamkhan hoorde de uitspraak dan ook met gemengde gevoelens aan. ‘We hadden liever gehad dat het vonnis definitief was geweest, zodat Roelf eerder naar Nederland had kunnen komen.’ Daarbij bouwt hij buiten de gevangenis minder straftijd op, omdat vier dagen huisarrest gelijkstaan aan een dag in de cel. ‘En als de straf in hoger beroep vijf jaar blijft, moet hij alsnog terug naar de gevangenis.’

De twee jeugdvrienden zullen in eerste instantie een appartement delen. Imamkhan: ‘We gaan een verzoek indienen of ze van elkaar gescheiden kunnen worden. Er zijn tegenstrijdige belangen, het OM kijkt toch anders naar hun rol. En we willen het graag zuiver houden.’

De Hongaarse advocaat van Gert Jan N. is optimistischer over de uitspraak. Raadsman Péter Enzsöl noemt vijf jaar cel een ‘plezierige verrassing’. ‘We zijn blij dat Gert Jan dezelfde straf als Roelf opgelegd heeft gekregen. Mijn cliënt is neergezet als de man met het plan, maar de rechters zijn het met ons eens dat beiden dezelfde rol hebben vervuld.’

En het hoger beroep? ‘Daar willen we nu even niet aan denken. Gert Jan is vooral blij dat hij zijn familie vaker kan zien.’

Dat Roelf B. het voorstel van justitie zou accepteren, hadden zijn advocaat en vader eerder al aan deze krant bevestigd. In de rechtbank bood ook N. zijn excuses aan. Wel zei hij dat justitie zijn rol groter maakte dan deze in werkelijkheid is. Het OM ziet N. als degene die de drugs in Nederland kocht met als doel deze door te verkopen en haalde hij B. over hem te helpen.

Beveiligers van Sziget betrapten de twee twintigers uit Stadskanaal in augustus 2019, nadat ze vanuit hun tentjes een handel waren begonnen in xtc, joints en wiet. De zaak trok veel media-aandacht, mede doordat Roelf B. een talentvolle sprinter was die bij de EK in 2017 de estafette liep met onder anderen Churandy Martina.

De politie vond zevenduizend xtc-pillen en honderden joints en zakjes wiet in hun tent, kluisje en auto. De drugs hadden volgens justitie een straatwaarde van 300 duizend euro. Hongarije nam de drugshandel zwaar op. Het land leek een voorbeeld te willen stellen met hun arrestatie en deelde uitgebreid foto’s en video’s van hun drugsvoorraad.