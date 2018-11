Tot onvrede van Trump gaat Senaat door met voorstel om steun aan Jemen-oorlog te stoppen

Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo na de besloten briefing in de Senaat. Beeld AFP

De resolutie, die begin dit jaar amper steun kreeg, werd woensdag met 63 tegen 37 stemmen aangenomen omdat ook veel Republikeinen het nu steunden. Trump had de ministers Pompeo (Buitenlandse Zaken) en Mattis (Defensie) naar de Senaat gestuurd om de resolutie te ontraden. Eerder had het Witte Huis gezegd faliekant tegen het voorstel te zijn.

Mogelijk volgende week stemt de Senaat definitief over de resolutie. Als het wordt aangenomen, kan Trump het met een veto treffen. De verrassende uitslag van de stemming laat zien dat veel Republikeinen bereid zijn om Riyad, Amerika’s grootste Arabische bondgenoot, te straffen. Tekenend was dat een belangrijke steunpilaar van Trump in de Senaat, Lindsey Graham, voor stemde.

De vele burgerdoden bij de door Saoedi-Arabië geleide bombardementen in Jemen en de dood van Khashoggi hebben veel kwaad bloed gezet in het Congres. Ook de onwil van Trump om de Saoedi’s te laten boeten voor het ombrengen van de kritische journalist, in het bijzonder kroonprins Mohammed bin Salman, stuit op groeiend verzet van de parlementariërs.

Minister van Defensie hield de senatoren voor dat de VS ‘geen smoking gun’ hebben dat de Saoedische kroonprins achter de moord zit op de journalist Jamal Khashoggi. Beeld AFP

Kwade genius

Toen Pompeo en Mattis tijdens een besloten vergadering opnieuw weigerden Bin Salman aan te wijzen als de opdrachtgever van de moord, nam de onvrede onder de senatoren alleen maar toe. Volgens een CIA-rapport, waarover Trump vorige week is ingelicht, staat volgens Amerikaanse functionarissen dat de opdracht voor de liquidatie kwam van de kroonprins.

Maar Pompeo zei in de Senaat dat er ‘geen directe informatie’ was waarin staat dat de kroonprins de kwade genius was. Mattis hield de senatoren voor dat de VS ‘geen smoking gun’ hadden dat Bin Salman achter de liquidatie zat. De senatoren waren ook boos dat CIA-directeur Haspel niet was meegekomen om vragen te beantwoorden.

Nadat steeds meer berichten naar buiten kwamen dat het Witte Huis niet wilde dat Haspel zou zeggen wat in de CIA-analyse staat, zag een woordvoerder van de inlichtingendienst zich gedwongen dit te ontkennen. Graham en andere senatoren zeiden dat ze Haspel binnenkort willen horen. Trump zei vorige week dat de CIA ‘bepaalde gedachten’ had over de betrokkenheid van Bin Salman maar niet keihard concludeert dat hij opdracht gaf om Khashoggi te laten ombrengen.

President Trump in maart met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman in het Witte Huis. Beeld AFP

‘Slecht moment’

De VS voorzien de Saoedi’s onder andere van wapens en inlichtingen in de Jemen-oorlog. Tot voor kort tankten de Amerikanen ook de Saoedische gevechtsvliegtuigen bij in de lucht, maar dit is stopgezet. Pompeo zei dat de resolutie op een ‘zeer slecht moment’ kwam, gezien de vredesbesprekingen die volgende week in Zweden van start moeten gaan.

‘Het moedigt de Houthi’s aan’, zei hij over de rebellen in Jemen die door de Saoedi’s en hun bondgenoten in de Golf-regio worden gebombardeerd. ‘Het zou de Iraniërs aanmoedigen.’ Iran steunt de Houthi’s bij hun strijd tegen de pro-Westerse regering van Jemen.