Tot hun grote ergernis worden expats in Nederland vaak in het Engels aangesproken, zaterdag even niet!

Zaterdag is ‘Spreek Nederlands Dag’. Het is een oproep van expats aan Nederlanders: antwoord niet met de beste bedoelingen in het Engels, maar praat Nederlands. Vier cursisten van het Direct Dutch Institute in Den Haag vertellen hun ervaringen – in het Nederlands.

Aiste Eidukevičiūte uit Litouwen Foto Freek van den Bergh / de Volkskrant

Aiste Eidukevičiūte uit Litouwen (30)

‘Vijf jaar geleden kwam ik naar Nederland voor een master stedenbouw, want de TU Delft is daar beroemd om. De colleges waren in het Engels, de docenten internationaal en mijn vriendinnen ook. Vervolgens heb ik hier werkervaring opgedaan bij een internationale firma. Het motiveerde me allemaal niet om Nederlands te leren. Het is bovendien een heel moeilijke taal.

‘Nu werk ik bij de gemeente Den Haag aan een toekomstvisie van de stad en daar gaat alles in het Nederlands. Ik volg een intensieve cursus bij het Direct Dutch Institute, dat is toch de beste manier om de taal te leren. Nederlanders spreken me vaak in het Engels aan, misschien uit beleefdheid of omdat ze ongeduldig zijn. Maar in een restaurant zeg ik altijd dat ik in het Nederlands wil worden aangesproken. Wat natuurlijk helpt, is dat ik nu een Nederlandse vriend heb.’

Solomon Charles uit India Foto Freek van den Bergh / de Volkskrant

Solomon Charles uit India (40)

‘Ik werk bijna vijf jaar in Nederland als ingenieur. Alle technische documentatie op mijn werk is in het Engels, maar ik vind het belangrijk om in de koffiepauze of met buren een alledaags praatje te kunnen maken. Over sport bijvoorbeeld, of Prinsjesdag. De taal opent een deur naar de cultuur en de geschiedenis van een land. Lezen en luisteren gaat goed, maar de uitspraak vind ik lastig. En soms begrijp ik mensen niet als ze uitdrukkingen gebruiken zoals ‘boter op je hoofd hebben’.

‘Mijn dochter van 11 zit in groep 8 van de basisschool, mijn zoon van 3,5 gaat naar de peuterspeelzaal. Zij hebben veel Nederlandse vriendjes. Ik ben trots op mijn dochter en mijn vrouw, want zij spreken beter Nederlands dan ik. Met een taalmaatje, een vrijwilliger, spreek ik een uur per week af om te oefenen. Laatst had ik een sollicitatiegesprek van anderhalf uur in het Nederlands. En ik heb de baan gekregen.’

Cédric Marillat uit Frankrijk Foto Freek van den Bergh / de Volkskrant

Cédrix Marillat uit Frankrijk (46)

‘Toen mijn vrouw en ik drie jaar geleden naar Nederland kwamen, hebben we er bewust voor gekozen om onze kinderen, nu 4 en 6 jaar, op een Nederlandse school en crèche te plaatsen. Dus niet op de Franse of internationale school in Den Haag, want we wilden niet in de expat community vast komen te zitten. Ik ben Nederlands gaan leren om met buren en collega’s te kunnen praten. Ik ben projectmanager bij Fugro, een bedrijf in geotechniek, en wil niet dat een hele groep Nederlandse collega’s zich aan mij moet aanpassen.

‘De grammatica van het Nederlands is moeilijk en de woordvolgorde is anders dan in het Frans. En je moet veel nieuwe woorden leren. Ik vind het niet erg als mensen me corrigeren, want daar leer je van. We hebben geen plannen om weer te vertrekken. De kinderen spreken uitstekend Nederlands, maar thuis spreken we Frans met elkaar.’

Tracy Zhu uit China. Foto Freek van den Bergh / de Volkskrant

Tracy Zhu uit China (33)

‘Ik woon sinds mijn 18de in Nederland, maar volg pas twee weken een intensieve taalcursus. Ik praat heel snel en vrijwel accentloos Nederlands, maar ik heb veel moeite met schrijven. Een foutloos e-mailtje formuleren valt nog niet mee. Veel andere buitenlanders spreken met een zwaar accent, maar zijn eigenlijk veel beter in Nederlands dan ik.

‘Ik werk nu bij FedEx, een Amerikaans bedrijf waar soms zelfs de Nederlanders onderling Engels met me praten. Dat is toch raar? En een Engelse collega die prima Nederlands spreekt, praat vaak Engels tegen me. Dan zeg ik: waarom doe je dat? Ik werk soms als tolk voor de Chinese ambassade en tolk dan naar het Engels. Als ik nog beter Nederlands beheers, heb ik meer kansen op werk en kan ik ook van het Chinees naar het Nederlands gaan tolken.’