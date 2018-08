Tot half tien chaos op Centraal Station

Het treinverkeer rond station Amsterdam Centraal zal pas rond half tien vanavond weer volgens dienstregeling rijden. De hele middag is het al een chaos op het station, vanwege het schietincident dat er rond 12 uur plaatsvond. Het station werd kort ontruimd en het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Sindsdien vallen er veel treinen uit of rijden niet op tijd. De vervoerder raadt reizigers aan om vooraf goed op de online reisplanner te kijken om te zien of hun trein volgens dienstregeling rijdt.

Het ontruimde Amsterdam CS na een schietincident. Foto Simon Lenskens

Een man stak rond het middaguur twee mensen neer in de westbuis van het Amsterdamse Centraal Station. Toegesnelde agenten schoten de vermoedelijke dader neer toen die op de vlucht sloeg. De twee slachtoffers van de steekpartij zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Ook de verdachte is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is tevens aangehouden.

Na het incident werden de incheckpoortjes op ‘vluchtstatus’ gezet, waardoor reizigers snel naar buiten konden zonder uit te checken. Zowel de treinen als de trams rondom het stations konden tijdelijk niet doorrijden.

Zodra het verkeer weer werd hervat, zag de NS zich geplaatst voor een ingewikkelde puzzel met materiaal en personeel, legt een woordvoerder van het spoorbedrijf uit. ‘Voor een station als Amsterdam Centraal, waar dagelijks heel veel treinen aankomen die vaak ook nog eens lange trajecten hebben, duurt dat wel even.’ Daarom heeft de verkeersleiding ervoor gekozen na het schietincident de hele dag minder treinen te laten rijden en ervoor te zorgen dat wat rijdt, wel goed in de reisplanner staat. ‘Inmiddels vallen er steeds meer treinen uit’, aldus de woordvoerder.

Geen verdachte spullen

Over de toedracht van het incident is intussen nog niets bekend. De rijksrecherche onderzoekt alle scenario’s, waaronder een mogelijk terroristisch motief. De rugzak van de verdachte van de steekpartij is onderzocht, maar volgens de politiewoordvoerder zaten hier geen verdachte spullen in. Het onderzoek naar de rugzak was voor de politie reden een aanzienlijk deel van het station af te zetten.

Een getuige meldt aan de Volkskrant dat er opeens gegil klonk. ‘Mensen renden vanuit de stationshal de trappen op, richting de perrons’, aldus de 35-jarige vrouw, die anoniem wil blijven. ‘Niemand wist wat er aan de hand was, de treinaankondigingen gingen ook gewoon door. Vervolgens druppelden mensen weer terug de hal in. Daar waren veel agenten, die de mensen op dwingende toon sommeerden naar buiten te gaan. De hal was toen al leeg. Er lagen een aantal mensen op de grond, maar dit kon ik niet goed zien. Ik heb mijn 3-jarige dochter opgepakt en ben naar buiten gelopen.’

Amsterdam Centraal wordt ontruimd pic.twitter.com/PbOusPGaCP Steven Verseput

Politie geeft sporen 4 en 5 treinverkeer Amsterdam Censtraal Station (CS) en tramverkeer Stationsplein weer vrij. Volg @NS_online en @GVB_actueel voor de actuele dienstregelingen. Politie Amsterdam eo

Van ontruiming Amsterdam CS is GEEN sprake. Alleen spoor 4 en 5 is niet bereikbaar voor treinverkeer. Tramverkeer voor Amsterdam CS (Stationplein) ligt stil. Politie Amsterdam eo

Bij steekincident zijn twee gewonden en de gewonde verdachte overgebracht naar het ziekenhuis. Politie Amsterdam eo

Bij steekincident op Amsterdam CS is door politie een verdachte neergeschoten. Onderzoek is gaande

Nadere berichtgeving volgt. Politie Amsterdam eo