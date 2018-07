Tot drie jaar cel voor hoofdverdachten in zaak financieel schandaal Vestia

Hogere straffen voor 'witte boorden'

Als de rente de afgelopen tien jaar was gestegen in plaats van gedaald, was Vestia nu nog altijd de grootste en succesvolste woningcorporaties van Nederland. Kasbeheerder Marcel de Vries had zich met zijn heimelijk verdiende miljoenen verder kunnen toeleggen op het uitbreiden van zij collectie ‘verzamelwijnen’. En financieel tussenpersoon Arjan Greeven was als welvarende jachtheer in Duitsland nog altijd de gebraden haan geweest.

Maar de rente daalde wel. Vestia kwam in grote problemen, wat 2,4 miljoen sociale huurders van Nederland uiteindelijk zeker 2 miljard euro kostte. En er kwam dus een fraude aan het licht, die de hoofdverdachten dinsdag op gevangenisstraffen van drie en tweeënhalf jaar komt te staan.

Over de vraag of die straf recht doet aan de ernst van de overtreding, zullen de meningen verschillen. ‘Maar vast staat wel dat de rechterlijke macht en de wetgever vroeger terughoudender was in dit soort zaken’, zegt Marc Groenhuijsen, die zich als hoogleraar strafrecht in Tilburg onder meer ‘financiële criminaliteit’ bestudeert. ‘Vaak bleef het bij maximaal een jaar gevangenschap.’

Andere beroemde voorbeelden van fikse straffen voor witte boorden zijn oud-corporatiedirecteur Hubert Möllenkamp, die om zijn opvallende dienstauto ook wel bekend staat als ‘De Maseratiman’ (drie jaar en drie maanden). En Jan van V., de hoofdverdachte in de enorme vastgoedfraudezaak (zeven jaar). Groenhuijsen: ‘Ik vind zulke uitspraken een gunstige ontwikkeling. Want plegers van witte boordenciminalisteit hebben vaak heel veel mensen financieel gedupeerd.

Dat de maatschappij harder is gaan oordelen over financiële criminaliteit werd door de rechter dinsdag ook expliciet benoemd. Op omkoping stond het grootste deel van de zes jaar dat Greeven de Vries omkocht een gevangenisstraf van maximaal een jaar, memoreerde zij. In 2010 werd dat verhoogd naar twee jaar en in 2015 naar vier jaar. Daaruit blijkt wel dat de wetgever groot ‘gewicht toekent aan integer handelen’, aldus de rechter. Die duidelijk aan de hoge kant is gaan zitten met de straf voor dit feit.

Maar die hogere straffen maken niet dat het ook beter gaat met de bestrijding van financiële criminaliteit, waarschuwt Groenhuijsen. ‘De kans dat het aan het licht komt is nog altijd heel klein. En onderzoek is vaak zo duur en tijdrovend dat justitie de zaak vaak niet rond krijgt. Bovendien weten goede advocaten procedures lang te traineren, zodat veel zaken op een schikking uitdraaien.’

Door dergelijke schikkingen ontstaat een hypocrisie van kleine visjes die af en toe worden gepakt, zegt ook Bob Hogenboom hoogleraar forensic business studies aan Nyenrode. Zo wordt ‘fundamenteel immoreel gedrag’ in het bedrijfsleven volgens hem nog altijd te weinig gecorrigeerd.

Ook in de Vestia-zaak speelt dat probleem. Want waar De Vries en Greeven voor het hekje stonden, ontbraken de spelers die voor de context zorgden waarbinnen zij zoveel geld konden verdienen: de internationale zakenbanken die Vestia onder dubieuze omstandigheden eindeloos veel derivaten verkochten. De twee hoofdverdachten hebben bij herhaling onthutsende verklaringen afgelegd over bedrijven als Deutsche Bank, Fortis, Barclays en BNP Paribas. Het OM stelt dat het wel degelijk onderzoek had gedaan naar de banken, maar dat het onderzoek niets had opgeleverd.

De enige bank die mogelijk nog last krijgt van Vestia is Deutche Bank, die jarenlang tientallen, zo niet honderden miljoenen verdiende door Vestia producten te verkopen die niet deden wat ze hadden moeten doen. Voor het rechtsgevoel zou het goed zijn als ook Deutsche moet boeten. De weg daar naartoe is voor Vestia een lang en duur proces in Londen, waarvan de uitkomst nog altijd zeer ongewis is.