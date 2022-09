Tot 100 uur taakstraf voor demonstrerende boeren die minister Van der Wal thuis intimideerden

De politierechter noemde het ‘onacceptabel’ om een politicus thuis op te zoeken: ‘zuivere intimidatie’. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Twee andere mannen werden vrijgesproken van medeplichtigheid maar krijgen wel een werkstraf van 60 uur omdat ze een bewakingscamera op locatie afdekten. Een elfde, minderjarige, deelnemer aan het protest kreeg 80 uur werkstraf. De zaak tegen hem vond plaats achter gesloten deuren.

Op 28 juni namen de elf deel aan een demonstratie met in totaal 150 deelnemers in de buurt van het huis van de minister. Anders dan twee weken eerder, toen zich ook een aantal demonstranten in de straat meldden, verliep die actie niet vreedzaam. De groep brak aan het eind van de avond door een afzetting van de politie, vernielde een politieauto en leegde een giertank voor het huis. De situatie was zo onveilig dat de politie niet kon ingrijpen.

De rechter noemde het ‘onacceptabel’ om een politicus thuis op te zoeken: ‘dit is zuivere intimidatie’. Toch ligt het vonnis voor de acht mannen iets lager dan de twee maanden voorwaardelijke celstraf en 120 uur werkstraf die het Openbaar Ministerie had geëist. Tegen de twee andere volwassen mannen had de officier een voorwaardelijke straf van een week en veertig uur werkstraf geëist.

Na de actie verspreidde de politie beelden van elf verdachten in de hoop dat zij zich zouden melden. Zij moesten vrijdag voor de politierechter in Zutphen verschijnen.

Bedreigend en oncontroleerbaar

Aan het begin van de zittingsdag noemde de officier van justitie de actie op die 28ste juni ‘een doelbewuste poging tot intimidatie’ aan het adres van de minister. ‘Je zoekt een ambtsdrager niet op deze manier op. Nooit.’ Bovendien ontstond er volgens het OM een zeer bedreigende en oncontroleerbare actie voor de aanwezige politieagenten. Zo moesten twee agenten ‘rennen voor hun leven’ toen ze een shovel recht op zich af zagen komen.

In de rechtszaal erkenden de mannen dat de actie uit de hand was gelopen, maar bagatelliseerden ze veelal hun eigen rol of zeiden ze dat ze zich lieten meeslepen. Zo zag Jordi P. (21), die een politieauto zo hard heen en weer schudde, dat die bijna omviel daar ‘op dat moment het kwaad niet van in’. ‘Met zoveel mensen voel je je best wel sterk’, vulde Henry P. (21) aan. Pas toen een andere man een ruit van de politieauto intrapte, besefte hij dat het ‘foute boel’ was.

De mannen noemden ook de ‘frustratie’ over de stikstofplannen als belangrijke oorzaak van de escalatie. ‘Zij maakt onze toekomst kapot’, zei Melvin M. (24) over de minister. ‘Ik zat gigantisch vol emotie’, zei Henry P. daarover.

Advocaat: geen ‘geoliede machine’

Volgens hun advocaat Maurice Stassen hadden de mannen van tevoren niet het plan om vernielingen aan te richten. ‘Pas toen ze op de plek van bestemming waren kwamen ze erachter waarom het ging.’ De advocaat vond dat het OM onterecht het beeld neerzette van een ‘geoliede machine’. Ook de mannen zelf verklaarden in de rechtszaal dat ze enkel wisten dat er actie zou worden gevoerd, maar niet waar. ‘Ik wist helemaal niet waar die mevrouw woonde’, zei Henk M. (47).

De acht mannen die de zwaarste straf opgelegd kregen, zeiden vrijwel allemaal dat ze het ze het gevoel hadden terecht te staan voor de acties van alle 150 demonstranten die op die avond in de straat van de minister stonden. De 40-jarige Wilco W. noemde het ‘oneerlijk’ dat het OM elf mannen uit de groep heeft gepakt. ‘Er stonden er veel meer.’

Advocaat Stassen ging mede daarom voor vrijspraak. Maar daar gaat de politierechter niet in mee. Hoewel de rechter ‘de strijd’ van de mannen begrijpt, geeft ze dat nog geen recht om met ‘intimidatie ongerief te uiten’. Het gedrag van de mannen zorgde bovendien ‘voor ontremming voor wat er verder allemaal die avond gebeurde’, zei de rechter. ‘De beelden van die avond spreken boekdelen.’

De zaak heeft op alle verdachten grote indruk gemaakt. ‘De rechtszaak is me echt heel zwaar gevallen’, zegt Henry P. tijdens de zitting. ‘Je voelt je machteloos.’ De 27-jarige Thomas R. valt hem bij: ‘Als ik nog een keer zo’n berichtje krijg over een ongeorganiseerde demonstratie’, zegt hij, ‘dan blijf ik thuis’.