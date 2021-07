Tot 1 september geen meerdaagse festivals: ‘De onzekerheid was niet meer te harden’

Down the Rabbit Hole, 2018. Beeld Sanne De Wilde

‘Na 26 juni, toen het kabinet bekendmaakte dat het meerdaagse festivals weer zou toestaan, waren fans uitzinnig en wij hoopvol’, zegt Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers. De opbouw van Lowlands, dat van 20 tot 22 augustus in Biddinghuizen zou zijn, is inmiddels van start gegaan. Jansen: ‘Te vroeg gejuicht, blijkt nu.’

Maandagmiddag maakte het kabinet bekend waar festivalorganisatoren eigenlijk al rekening mee hielden sinds de besmettingscijfers weer begonnen te stijgen: tot 1 september gaat een streep door meerdaagse evenementen met overnachting. Dat betekent: geen Lowlands, geen Down the Rabbit Hole, geen Mysteryland, geen Decibel. Achter Paaspop en Into the Great Wide Open, die begin september op de agenda staan, staat nog een vraagteken. Datzelfde geldt voor eendaagse evenementen.

‘Ten eerste zijn we blij met de duidelijkheid, al moet je blij tussen aanhalingstekens zetten’, zegt Jansen. ‘De onzekerheid was niet meer te harden. Maar we zijn natuurlijk ook verdrietig.’

Middelgrote stad

Door die onzekerheid was het volgens Jansen onmogelijk om in augustus al grote festivals te organiseren. ‘Zoals Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg zegt: voor vier dagen feest bouwen ze een middelgrote stad waar 60 duizend mensen overnachten, eten en feesten. Dat is geen buurtbarbecue die je in een namiddag opbouwt. En bar- en beveiligingspersoneel gaat niet maandenlang vier dagen in augustus vrijhouden als ze niet weten of ze überhaupt nodig zijn.’

Ook artiesten wilden weten waar ze aan toe waren, zegt Bente Bollmann, woordvoerder van Mojo, organisator van Lowlands en Down the Rabbit Hole. ‘We hadden bijvoorbeeld Liam Gallagher geboekt voor Lowlands. Hij komt niet voor één show naar een land. Zo’n optreden is onderdeel van een tour.’

Een week geleden adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) dat ook gevaccineerden zich op evenementen tussentijds zouden moeten laten testen. Jansen: ‘Voor 60 duizend mensen zou dat hebben betekend dat er op het Lowlands-terrein vier of vijf XL-testlocaties moeten komen. Totaal onrealistisch.’

Financiële klap

De financiële klap wordt gedeeltelijk opgevangen door het Garantiefonds, dat honderd procent van de projectkosten vergoedt. ‘Maar dat is vooral een reddingsboei voor artiesten en leveranciers’, zegt Ide Koffeman, directeur van Down the Rabbit Hole, dat vanaf 27 augustus gepland stond op het Lowlands-terrein.

Ook maken de festivals aanspraak op de NOW-steun (voor loonkosten) en de TVL (tegemoetkoming vaste lasten). Dat neemt niet weg dat er al twee jaar geen inkomsten zijn uit kaartverkoop. ‘We dichten het ene gat met het andere’, zegt Koffeman.

Hoopvol is wel dat het enthousiasme onder festivalbezoekers groot was, zegt Bente Bollmann van Mojo. Toen Lowlands in 2020 niet doorging, vroegen slechts zo'n 1.500 van de 60 duizend ticketkopers hun geld terug. Het leeuwendeel wilde een kaart voor 2021. Bollmann: ‘En de 1.500 kaarten die vrijkwamen, waren dit jaar binnen een paar seconden uitverkocht.’ Dit jaar krijgt iedereen zijn of haar geld terug.

Schuldvraag

Zijn de festivalorganisatoren boos op het kabinet? Dat heeft in juni immers besloten dat ook de nachtclubs weer open mochten, waarna de besmettingscijfers omhoog schoten en sommige versoepelingen weer haastig werden ingetrokken. ‘Op nationaal niveau is onderkend dat beslissingen niet goed hebben uitgepakt’, zegt Koffeman van Down the Rabbit Hole. ‘Maar anders waren de besmettingscijfers misschien later gaan stijgen. Ik denk niet dat je sec het kabinet de schuld kunt geven. Ik denk eerder dat het virus blijkbaar nog niet is uitgewoekerd.’

De meerdaagse evenementen met overnachting die voor 1 september zouden plaatsvinden, hebben nu duidelijkheid. De rest moet tot 13 augustus wachten op uitsluitsel. Dat duurt te lang, vindt festivalorganisatie ID&T (Mysteryland, Decibel). Samen met veertig andere organisaties zet het een kort geding voort tegen de overheid. Doel is om voor 1 augustus duidelijkheid te krijgen.

‘Wij bungelen nog even voort’, zegt Niel van Hoff, directeur van Tribe Company, organisator van het eendaagse Zand. Dat staat voor 21 augustus op de planning op het Almeerderstrand en trekt zo’n 30 duizend bezoekers. Van Hoff heeft zich niet aangesloten bij het kort geding. ‘Maar ook ik hoop dat wij snel duidelijkheid krijgen.’