‘Toscane wordt deze zomer mooier dan ooit, mits je de maatregelen niet irritant vindt’

De stad Florence wordt deze zomer niet onder de voet gelopen door Amerikaanse en Chinese toeristen. Beeld AFP

Dit weekeinde kwam er slecht nieuws uit Italië: het aantal besmettingen was verdubbeld. Levert dat paniek op?

‘Nee hoor. Het lijntje van de grafiek gaat inderdaad ietsje omhoog, maar de absolute aantallen zijn laag – zeker vergeleken met een paar maanden geleden. Eigenlijk gaat het om een aantal mini-uitbraken, verspreid over het land. Er wordt overal snel gereageerd.’

Wat gebeurt er dan op die plaatsen? Gaat de boel direct weer op slot?

‘Het verschilt per situatie. In Mondragone bijvoorbeeld, vlakbij Napels, werd vorige week een buitenwijk volledig afgezet. Daar woonde een groep Bulgaarse migranten, van de zevenhonderd personen waren er zo’n tachtig positief getest. In Rome ging een appartementencomplex in quarantaine, op andere plaatsen moet alleen een gezin binnen blijven. De maatregel hangt dus af van de grootte van de brandhaard, maar er zijn nergens meer hele dorpen in lockdown gegaan.

‘Je merkt alleen dat niet iedereen die in quarantaine moet, zich daaraan houdt. Daar worstelen de autoriteiten mee, hoe je de regels moet afdwingen als mensen niet meewerken. Moet je een politieman voor het huis van zo’n gezin zetten? Of de boetes verhogen? De minister van Volksgezondheid heeft gesuggereerd dat mensen misschien verplicht op een aparte afdeling van een ziekenhuis moeten kunnen worden opgenomen. Ze zijn er nog niet uit.’

Dus ook in Italië, dat zo zwaar is getroffen, heeft niet iedereen zin om zich aan de regels te houden?

‘Klopt. Zo zie je mensen ook weer dichter bij elkaar op straat lopen, of ze laten hun mondkapjes losjes om de pols hangen. Ik heb de laatste tijd veel in het land gereisd, en ik zag: hoe meer doden er in de eigen omgeving van mensen zijn gevallen, hoe serieuzer zij de maatregelen nemen. Op het eiland Elba, waar wel een lockdown was maar nul besmettingen zijn geweest, lijkt het of er helemaal geen virus meer is. Bij restaurants, bijvoorbeeld, wordt daar voor binnenkomst nauwelijks de temperatuur van gasten opgemeten. Terwijl ik in Bergamo, dat zwaar is getroffen, een restaurant niet binnenkwam omdat ik een kleine verhoging had – alleen maar omdat ik net ietsje harder had doorgelopen in de warmte.’

En hoe is het bij de plaatsen waar Nederlanders misschien naartoe willen voor hun vakantie? Toscane? De kust? Het Gardameer?

‘Deze zomer in Toscane wordt de mooiste die je er ooit gaat zien. Ik was zelf onder andere in Lucca en Sienna. De musea zijn open en de terrassen staan opgesteld, maar je ziet niet de mensenmassa’s die er normaal altijd zijn. Het wordt allicht nog iets drukker, maar de Amerikanen en Chinezen zijn er niet, dat scheelt zoveel.

‘Aan de kust is het iets anders. Zeker in augustus zullen de Italianen er zelf naartoe trekken, dus daar zit wel veel volk, maar toch… Noem het gezellig druk. Bij het Gardameer zullen toeristen meer van de maatregelen merken omdat dat in Lombardije ligt, het hart van de uitbraak. Veel mensen die er met het vliegtuig naartoe gaan, zullen bijvoorbeeld landen op Bergamo. Maar de economie draait hier voor een groot deel op toerisme en dus zijn vakantiegangers van harte welkom.’

Het is rustig aan het strand in Positano aan de Amalfische kust. Beeld AFP

Ze moeten alleen wel mondkapjes meenemen.

‘De maatregelen zijn strikter dan in Nederland, dus als je niet aan het virus wil worden herinnerd of je je ergert aan de maatregelen, kun je beter uit Italië wegblijven. Je moet geen handen schudden, geen schouderklopjes geven en geen discussie aangaan over het nut van het opmeten van je temperatuur. Als je dat irritant vindt, ga je er geen leuke tijd hebben.’