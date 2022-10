Topvrouw VN-vluchtelingenorganisatie: ‘We hebben met Oekraïense vluchtelingen gezien hoe het ook kan’

Kelly Clements van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

‘Waarom kan Europa vluchtelingen uit Afghanistan, Syrië of Jemen niet net zo warm welkom heten als Oekraïners?’, vraagt Kelly Clements, plaatsvervangend hoge vertegenwoordiger van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, zich af. ‘We hebben gezien hoe goed het werkt als vluchtelingen meteen ergens kunnen wonen en werken. Mensen behouden hun waardigheid als ze hun hand niet hoeven op te houden, en leveren bovendien een positieve bijdrage aan de samenleving in plaats van dat ze erbuiten worden geplaatst en xenofobie toeneemt.’

Voor de Amerikaanse Clements (64), die voor haar topfunctie bij de UNHCR (sinds 2015) al een lange carrière bij de Amerikaanse overheid doorliep die aan vluchtelingen en hun integratie was gewijd, is het klip en klaar: om te voorkomen dat het draagvlak voor vluchtelingenopvang afbrokkelt, zijn duurzame en inclusieve oplossingen nodig. Over de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel is Clements dan ook, diplomatiek gesteld, ‘bezorgd’.

De vicevoorzitter van de VN-organisatie die een budget van 10,7 miljard dollar van de internationale donorgemeenschap te besteden heeft, bracht eind september een bliksembezoek aan Den Haag om de Tweede Kamer en staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) er nog eens aan te herinneren dat wereldwijd bijna 100 miljoen mensen op de vlucht zijn voor oorlog, conflict, vervolging of natuurrampen. ‘De aantallen blijven groeien. In 2023 zijn dat er waarschijnlijk 120 miljoen, een ongeëvenaard aantal. De hulpvraag is groter dan ooit. De winter staat voor de deur, maar je ziet dat donoren hun uitgaven verminderen.’

U komt dus om meer geld vragen?

‘Dat niet alleen. Het begint bij het besef hoe hoog de nood in de wereld is. Oekraïne is een van de meest vreselijke plekken op aarde om de winter te moeten doorbrengen zonder een dak boven je hoofd. We moeten nu de voorbereidingen treffen voor huisvesting, reparatie van woningen, winterkleding en andere kleinschalige hulp om mensen door de winter te helpen.

‘Maar terwijl alle ogen gericht zijn op Oekraïne, vergeten we de crises in Syrië, Ethiopië, Afghanistan of Pakistan. Dat laatste land kampt met de grootste overstromingen ooit, daarvoor heerste er droogte en corona en onderwijl vangen ze miljoenen vluchtelingen op uit buurland Afghanistan.’

Nederland gaat juist minder vluchtelingen opvangen. Vanwege de problemen in Ter Apel is de afspraak uit de Turkijedeal om jaarlijks duizend Syrische vluchtelingen uit Turkije over te nemen, opgeschort. Ook wordt gezinshereniging vertraagd vanwege de huisvestingsproblemen. Wat vindt u daarvan?

‘Uiteraard zijn we bezorgd. We hebben Nederland nodig als sterke partner, ook voor de hervestiging van vluchtelingen uit derde landen. Wereldwijd zijn er ongeveer 1,4 miljoen zeer kwetsbare vluchtelingen die deze vorm van bescherming nodig hebben. Maar het aantal plekken dat landen hiervoor aanbieden, is een fractie hiervan: 1 procent. Hervestiging is een belangrijke lifeline voor vluchtelingen, soms het verschil tussen leven en dood. Maar hervestiging is ook een heel belangrijk signaal naar het gastland – Turkije in dit geval – dat het niet alleen staat. Laten we niet vergeten dat Turkije met de opvang van 3,7 miljoen vluchtelingen, vooral uit Syrië, heel veel doet.‘

We hebben eerder gezien dat de Turkse president Erdogan migranten en vluchtelingen op bootjes richting Europa zette om de EU onder druk te zetten. Het schenden van de afspraak met Turkije is dan misschien niet zo slim?

‘Mensen moeten hoe dan ook niet worden ingezet als pionnen voor politieke doelen. Maar het mag duidelijk zijn dat elke afspraak over hervestiging die wordt geschonden problematisch is. Want het betekent dat honderden vluchtelingen in Turkije niet de bescherming zullen krijgen die ze nodig hebben.’

Voor ‘opvang in de regio’, zoals Europa dat zo graag ziet, wordt dus onvoldoende steun geboden?

‘De oorlog in Syrië duurt nu al 11 jaar. We zijn heel bezorgd over de situatie in de buurlanden, waar de meeste Syriërs naartoe zijn gevlucht: Jordanië, Libanon, Irak en vooral Turkije. De 5,7 miljoen Syrische vluchtelingen in die regio hebben het steeds moeilijker. De aandacht van de donoren voor het Midden-Oosten is verslapt, we krijgen nog geen 35 procent van de benodigde fondsen. Mensen hebben moeite om te overleven, hun kinderen gaan vaak niet naar school of ze hebben geen toegang tot gezondheidszorg. Je ziet de consequenties van die afbrokkelende steun aan het tragische ongeluk vorige maand.’

U doelt op de scheepsramp vorige maand waarbij 73 mensen uit Syrië en Libanon verdronken op hun vlucht van Libanon naar Italië?

‘Je ziet steeds meer mensen vluchten uit Libanon, inclusief de Syrische en Palestijnse vluchtelingen, mede door de economische crisis. Als we niet meer steun geven aan de regio zullen we meer van dit soort tragische ongelukken zien waarbij mensen de wanhopige beslissing nemen om hun leven te wagen op zo’n bootje.’

Europa worstelt met zijn migratiebeleid, zoals we zien aan de chaos in Ter Apel, op het Italiaanse Lampedusa of op de Griekse eilanden. Zijn er niet meer legale wegen nodig om asiel aan te vragen zodat mensen niet op een bootje hoeven te stappen om in Europa asiel aan te vragen?

‘Het is duidelijk dat toegang de cruciale factor is in het asieldebat; of dat nu wordt geregeld via ambassades, of aan grensovergangen of via hervestiging. Hoe meer legale manieren er zijn om bescherming te vragen, hoe kleiner de kans dat iemand een smokkelaar zoekt om Europa op illegale wijze te bereiken.

Kelly Clements Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

‘Dat betekent helemaal niet dat we de deur moeten openzetten voor iedereen die wil komen, maar dat op een ordelijker manier wordt gecheckt of een vluchtverhaal geloofwaardig is en dat mensen worden teruggestuurd die geen recht hebben op bescherming. In Brussel wordt gesproken over een nieuw asielsysteem dat minder chaotisch en minder belastend is voor sommige landen aan de buitengrenzen van Europa. Die gesprekken verlopen moeizaam, terwijl landen aan de frontlinie echt meer steun verdienen.’

Wat zegt de draai naar rechts in de Italiaanse verkiezingen u?

‘Ik weet niet hoe ik de Italiaanse verkiezingen moet interpreteren…’ ( zucht) ‘Het mag duidelijk zijn dat migratie een issue is. In de hele wereld is dit inzet van een politieke strijd geworden: de ‘ander‘, de ‘vreemdeling’. Politici gebruiken dit frame overal om angst te zaaien. Die toenemende xenofobie in een tijd dat we juist meer hulp dan ooit nodig hebben, baart me grote zorgen. Die trend versterkt zich naarmate de middelen schaarser worden en de sociale systemen zwakker, zoals nu bijvoorbeeld in Libanon. Dan hebben mensen het gevoel dat er banen naar ‘de ander’ gaan en dat er geen steun voor hen is.’

Heeft u hoop dat politici een andere migratiekoers gaan varen?

‘Het is soms moeilijk als je ziet wat er in sommige landen gebeurt, maar als we geen hoop houden kunnen we niet doen wat we doen. We moeten blijven zoeken naar nieuwe manieren, zoals we nu doen met Oekraïense vluchtelingen. Het is geweldig om te zien wat er gebeurt als je een beschermingsmechanisme in werking laat treden dat functioneert. Het is ongelooflijk hoe gastvrij en genereus Oekraïners worden opgevangen in Europa.

‘Het is voor het eerst dat de EU dit zogeheten Temporary Protection Directive heeft ingeschakeld: Oekraïense vluchtelingen krijgen direct bescherming, de mogelijkheid om te werken en toegang tot onderwijs en zorg totdat ze weer terug kunnen naar hun land. Dit laat zien dat er een manier is om vluchtelingen op een geordende manier bescherming te bieden, waarbij ze niet afhankelijk zijn van liefdadigheid, maar hun waardigheid en rechten behouden. Tegelijkertijd dragen ze hun steentje bij aan de samenleving door te werken en te participeren waardoor draagvlak behouden blijft. Waarom doen we dat niet met alle vluchtelingen?’

- Beeld -