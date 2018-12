Topvrouw Huawei opgepakt in Canada wegens schenden sancties tegen Iran

Meng Wanzhou, die een van de vice-voorzitters is in het bestuur van het Chinese technologiebedrijf en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, is opgepakt op 1 december. De rechter bepaalt vrijdag of ze op borgtocht vrij kan komen. Meer informatie wordt op verzoek van Meng zelf momenteel niet vrijgegeven, aldus het ministerie.

De autoriteiten in de VS proberen Huawei al sinds 2016 voor de rechter te krijgen op verdenking van het verschepen van in de VS gemaakte producten naar Iran en andere landen, waarbij ze handelen in strijd met de Amerikaanse exportwetten en sancties.

De Amerikaanse regering riep bondgenoten vorige maand nog op om producten van Huawei in de ban te doen. Duitsland, Italië en Japan kregen allen het dringende advies om de technologie van het Chinese bedrijf links te laten liggen. Volgens de VS gaat het gebruik van producten van Huawei gepaard met veiligheidsrisico's, omdat het bedrijf nauwe banden heeft met de Chinese overheid.

Huawei is een van de grootste smartphonefabrikanten en leveranciers van mobiele netwerktechnologie ter wereld.