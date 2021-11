Toptennisster beschuldigt voormalig vicepremier China van seksueel misbruik

De Chinese tennisster Peng Shuai beschuldigt voormalig vice-premier Zhang Gaoli van aanranding. Beeld Michel Euler / AP Photo

Peng Shuai publiceerde haar beschuldigingen dinsdagavond laat op haar persoonlijke account op Weibo, de Chinese versie van Twitter, waar ze een half miljoen volgers heeft. Haar bericht werd na nog geen half uur gecensureerd, maar was ondertussen al volop door Chinese internetgebruikers in screenshots bewaard en via privéberichten verspreid.

Peng – de voormalige dubbelspel-nummer 1 ter wereld en dubbelspelwinnares op Wimbledon en Roland Garros – beschrijft hoe ze zo’n tien jaar geleden een korte relatie had met de getrouwde Zhang. Die eindigde toen Zhang opklom tot de hoogste politieke kringen: hij werd in 2012 lid van het Permanent Comité van het Politburo (de top van de Communistische Partij) en in 2013 vice-premier.

‘Ik huilde onafgebroken’

Na zijn pensionering in 2018 zou Zhang de half zo oude Peng hebben uitgenodigd voor een partijtje tennis met hem en zijn vrouw. Volgens Peng dwong hij haar naderhand om seks te hebben, terwijl zijn echtgenote de wacht hield voor de slaapkamerdeur. ‘Ik stemde er helemaal niet mee in, ik huilde onafgebroken’, schrijft Peng, die later een relatie met Zhang kreeg.

Er is geen bewijs dat de beschuldigingen kloppen, en Peng geeft in haar bericht ook toe dat ze geen bewijzen heeft. ‘Ik weet dat iemand in uw positie zegt dat hij niet bang hoeft te zijn’, spreekt ze Zhang aan. ‘Maar zelfs als ik te pletter val als een ei op een steen of in een vlam vlieg als een mot, toch zal ik de waarheid over u vertellen.’ Peng noch Zhang was bereikbaar voor commentaar.

Zware censuur

De ophef over de beschuldigingen werd meteen de kop ingedrukt met zware censuur. De aantijgingen zelf werden online verwijderd, maar ook de namen van Peng en Zhang en zelfs de zoekterm ‘tennis’ leverden een urenlang geen resultaten op. Toch werd het nieuws gretig gedeeld in China, door internetgebruikers die telkens weer manieren vonden om de censuur te omzeilen.

De voormalige vice-premier Zhang Gaoli in 2016 in Beijing. Beeld AP

Seksuele intimidatie was lang een taboeonderwerp in China, tot de #MeToo-beweging er in 2018 voorzichtig voet aan de grond kreeg. Sindsdien hebben enkele vrouwen seksueel misbruik in universiteiten, media en privébedrijven aan de kaak gesteld, vooralsnog met weinig succes. Een rechtszaak van een stagiaire tegen een bekende tv-presentator eindigde in vrijspraak, wegens ‘te weinig bewijs’. Vrouwenactivisten zien hun berichten voortdurend verwijderd worden van sociale media.

De Chinese staatsmedia onthullen regelmatig smeuïge seksschandalen over vooraanstaande politici of bedrijfsleiders, maar alleen als dat politiek goed uitkomt, om in ongenade gevallen tegenstanders nog eens extra door het slijk te halen. Toen topbankier Lai Xiaomin in 2018 veroordeeld werd voor corruptie, berichtten staatsmedia bijvoorbeeld dat hij meer dan honderd minnaressen had.

Eerste openlijke beschuldiging hoge politicus

Een openlijke beschuldiging aan een hooggeplaatst politicus kwam niet eerder voor in China, en tal van internetters spraken – al dan niet in bedekte termen – hun lof uit voor Peng. ‘We moeten beseffen hoe opzienbarend het is dat Peng Shuai ervoor heeft gekozen zich uit te spreken’, aldus de in de VS woonachtige Chinese vrouwenactiviste Lü Pin tegen nieuwszender CNN. ‘Weinig mensen zouden de moed hebben om dit te doen, omdat het ten koste kan gaan van jezelf en je familie.’