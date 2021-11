Topsporter loopt groter risico op hartschade na corona-infectie

Cardioloog Harald Jørstad en zijn team onderzochten een kleine honderd topsporters die een corona-infectie doormaakten. Beeld Lin Woldendorp

De uitkomsten van het onderzoek onder een kleine honderd sporters, variërend van schaatsers en wielrenners tot voetballers en zwemmers, worden vandaag gepresenteerd op een congres van de cardiologenvereniging NVVC. De cijfers zijn veel minder alarmerend dan de berichten die vlak na aanvang van de pandemie naar buiten kwamen en waarin werd gerept van hartschade bij 15 tot 30 procent van de covidpatiënten. Toch nemen ze de zorgen niet weg, zegt onderzoeksleider Harald Jørstad, sportcardioloog in het Amsterdam UMC. Schade aan het hart kan ook jaren later nog problemen veroorzaken. ‘Wat heeft het voor gevolgen dat een paar procent van de jonge sporters met een hartafwijking rondloopt? Dat moeten we goed in de gaten houden.’

Topsporters lopen na een infectie meer dan gemiddeld risico op hartschade omdat ze sporten en daarmee hun hart zwaar belasten. Zware inspanning kan een ontsteking in de hartspier verergeren. Het verraderlijke is dat veel sporters niet weten dat hun hartspier ontstoken is: ze hebben vage of soms helemaal geen klachten. ‘Als je alleen op klachten afgaat, mis je zes van de zeven gevallen’, aldus Jørstad. Van tal van sporters is bekend dat ze het coronavirus hebben opgelopen, tot een (groot) deel van de selectie van voetbalclubs Feyenoord en PSV aan toe.

Jørstad en zijn collega’s deden het afgelopen jaar, met steun van sportkoepel NOCNSF en de Hartstichting, uitgebreid onderzoek bij bijna honderd topsporters die een corona-infectie hadden doorgemaakt. Hun gemiddelde leeftijd was 26 jaar. Bloedonderzoek, echo’s, hartfilmpjes en MRI-scans moesten duidelijkheid geven over het effect van de infectie op hun hart. Over de invloed van het coronavirus op het hart bestaan al heel lang zorgen, omdat de hartspier veel antennes heeft (de ACE2- receptoren) die dat virus toegang verschaffen. Als een virus in de hartspier een ontsteking veroorzaakt (myocarditis), kan daarna een litteken ontstaan. Die beschadiging is mogelijk gevaarlijk omdat de elektrische prikkels die zich door het hart verspreiden daar worden geblokkeerd. Gevolg: hartritmestoornissen en in het uiterste geval een hartstilstand.

Bij vier sporters werd kort na de corona-infectie een afwijking aan het hart aangetroffen, die na uitgebreid onderzoek niet anders dan door de infectie kon worden verklaard. Bij een van de vier was de afwijking na een paar maanden verdwenen, bij de andere drie niet. Bij één sporter was de hartspier na acht maanden nog ontstoken, waardoor volgens de artsen blijvende hartschade zal ontstaan. De sporters hadden van de coronabesmetting nauwelijks klachten gehad.

Hoewel de onderzoeksgroep klein is, zijn de resultaten volgens Jørstad representatief voor alle Nederlandse topsporters. De cijfers zijn in lijn met buitenlands onderzoek onder sporters: onderzoek van goede kwaliteit wijst inmiddels uit dat bij 2 tot 5 procent na een corona-infectie een ontstoken hartspier wordt vastgesteld. Internationaal heeft dat nog niet geleid tot veel extra hartritmestoornissen of hartaanvallen. ‘Dat zullen we de komende jaren goed moeten volgen’, zegt Jørstad.

De onderzochte sporters waren, toen zij corona opliepen, (nog) niet gevaccineerd. Vaccinatie is voor sporters soms een heet hangijzer, zij vrezen dat eventuele bijwerkingen hun prestaties zullen beïnvloeden. Vaccinatie kan in zeldzame gevallen ook een ontstoken hartspier veroorzaken, vooral bij jonge mannen, maar inmiddels blijkt uit onderzoek bij miljoenen gevaccineerden dat die ontsteking meestal snel verdwijnt. De kans op een ontstoken hartspier na vaccinatie is vele malen kleiner dan na een corona-infectie, benadrukt Jørstad.

‘Goed dat we nu weer wat meer inzicht hebben in het hart van de topsporter’, reageert een woordvoerder van het NOCNSF. ‘De resultaten ondersteunen bovendien de oproep om je te laten vaccineren, een oproep waar wij graag mee instemmen.’

Drie van de vier sporters met een hartafwijking zijn inmiddels weer volop aan het trainen, maar zij blijven wel onder controle van een cardioloog. Een vierde sporter, die door corona een langdurige hartspierontsteking had, werkt aan terugkeer onder begeleiding.