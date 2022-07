Topsport nog niet verlost van corona, maar een besmetting is niet altijd einde wedstrijd

Vivianne Miedema in actie tegen Zweden, afgelopen zaterdag. Beeld Pro Shots / Remko Kool

De Nederlandse spits Vivianne Miedema testte deze week positief, middenvelder Jackie Groenen ook. Is dit een Nederlands probleem?

Nee, Miedema en Groenen zijn niet de enige: vijf spelers van andere teams testten eveneens positief. In heel Europa is sprake van een opleving van het coronavirus, en dat heeft zijn weerslag op de topsport.

Ook de Tour de France kampt met coronabesmettingen: om die reden zijn inmiddels vijf renners afgestapt, terwijl er in 2020 en 2021 geen enkele renner besmet raakte. Heel het peloton hield zijn hart vast toen maandag op de rustdag iedereen preventief getest werd, maar niemand leek het virus onder de leden te hebben. Tot een dag later, op dinsdag, Luke Durbridge en George Bennett alsnog positief testten. Laatstgenoemde is al de tweede teamgenoot van de Sloveen Tadej Pogacar, vooraf de grote favoriet, die uitvalt vanwege een besmetting.

Gelden er nog coronamaatregelen bij topsporttoernooien?

Ja, maar ze zijn minder streng dan voorheen. Zo schrijft de Uefa voor om voetballers alleen nog te testen bij klachten, preventieve tests zijn niet meer nodig. En mochten Groenen en Miedema op tijd klachtenvrij zijn en negatief testen, dan mogen ze weer meedoen. Daarnaast gelden gedragsrichtlijnen, zoals dat spelers afstand houden tot hun familie en vrienden op de tribune. Niet alle Nederlandse voetballers hielden zich daar het afgelopen weekend aan.

Maar met de besmettingen lijkt het besef ingedaald dat corona nog altijd een risico vormt: na de positieve test van Groenen werd afgesproken de richtlijnen weer nauwgezetter na te leven en persinterviews alleen nog digitaal te doen. ‘We zitten al tweeëneenhalf jaar in een pandemie. Ook al is het veel losser nu, we hebben uiteindelijk als team een verantwoordelijkheid. Dat houdt ook in dat het niet heel slim is om Jan en alleman te gaan knuffelen na de wedstrijd’, zei de inmiddels positief geteste Miedema dinsdag.

Ook bij de Tour de France wordt de laatste dagen weer meer gelet op mondkapjes en afstand houden. Renners worden verder nog wel preventief getest, maar alleen voorafgaand aan het toernooi en op rustdagen. Een positieve test betekent bovendien niet in alle gevallen dat het einde verhaal is voor een renner.

Hoe kan het dat sommige renners mogen doorfietsen nadat ze positief testen?

Niet elke positief geteste renner is daadwerkelijk ziek of besmettelijk. Als een renner positief blijkt, buigen de teamarts, een speciale corona-arts van de Tour, en de medisch directeur van de Internationale Wielerunie (UCI) zich over de vraag of hij door mag. Zo mocht Rafal Majka – opnieuw een teamgenoot van Pogacar – blijven deelnemen na een positieve testuitslag.

Cruciaal voor deze beoordeling is de Ct-waarde, een maat voor de hoeveelheid erfelijk materiaal (rna) van het coronavirus in het bloed. Als deze hoeveelheid onder een drempelwaarde ligt, zitten er kennelijk nauwelijks virussen in het lichaam en wordt de kans klein geacht dat de renner besmettelijk is. Veelal gaat het om onschadelijke overblijfselen van een asymptomatische besmetting van enkele weken eerder, aldus arts-microbioloog Jan Kluytmans (UMC Utrecht).

100 procent garantie dat iemand met weinig virusdeeltjes niet besmettelijk is, bestaat niet, zegt hij, maar de kans wordt wel veel kleiner. ‘De topsport probeert, net als de hele samenleving, een balans te vinden in de omgang met het virus. Wedstrijden zoveel mogelijk op een normale manier laten doorgaan en tegelijkertijd voorkomen dat sporters massaal besmet raken, want covid kan grote gevolgen voor ze hebben.’

Welke risico’s lopen topsporters als ze besmet raken met het coronavirus?

Op de korte termijn betekent een virusinfectie veelal einde wedstrijd, zegt Kluytmans, maar met een beetje pech lopen sporters het risico dat hun carrière er op de lange termijn onder lijdt. Dit weekend stapte Gianni Moscon uit de Tour wegens longcovid-verschijnselen. Zelfs een lichte vermindering van de longfunctie die voor de meeste mensen weinig gevolgen heeft, kan ervoor zorgen dat topprestaties net buiten bereik komen te liggen, volgens de microbioloog.

Onder meer uit Nederlands onderzoek blijkt bovendien dat tussen de 2 en 5 procent van de topsporters hartschade overhoudt aan een coronabesmetting. Welk gezondheidsrisico dit met zich meedraagt is nog niet duidelijk, zegt Kluytmans. Maar sinds de Italiaan Sonny Colbrelli begin dit jaar in de Ronde van Catalonië met hartritmestoornissen naar de grond ging en moest worden gereanimeerd zit de schrik erin onder wielrenners, ook al kan een verband met zijn eerdere coronabesmetting niet worden vastgesteld.

‘Jonge mensen die willen feesten zullen meer risico’s accepteren dan topsporters, en dat is logisch’, zegt Kluytmans. ‘Ook in de sport zijn minder regels nodig dan in het begin, maar het blijft aftasten.’