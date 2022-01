Topsport in rep en roer over thuislaten laptop en mobiel voor Winterspelen in China

Topsporters gebruiken hun mobiel en laptop om via sociale media volgers op de hoogte houden. Zo ook schaatser Antoinette de Jong. Beeld Instagram

‘Leven zonder mobiele telefoon bestaat niet meer’, reageert Hein Otterspeer, die straks de 1.000 meter zal schaatsen. ‘Ik heb familie, ik heb een gezin, ik heb een zoon van zes. Ik kan me niet voorstellen dat we straks een muntje in een telefoon moeten stoppen om contact met thuis te hebben.’

Eigenlijk weet niemand meer hoe het zonder zou moeten. Trainingsschema’s worden via de mail verspreid. Rondetijden, hartslagen en andere data zijn allemaal online in te zien. Sociale media natuurlijk. ‘Wij moeten dagelijks in een app invullen hoe we ons voelen ’s ochtends’, zegt shorttracker Yara van Kerkhof, ‘zodat de stafleden dat meteen kunnen zien. Daar zou ook een andere oplossing voor gevonden moeten worden.’

Maar de eerste zorg is toch wel het contact met familie en vrienden. Alle topsporters zijn veel op reis en zijn eraan gewend om veel te appen of te facetimen. Zeker op de komende Winterspelen is dat heel erg welkom, omdat er vanwege de coronarestricties geen buitenlandse bezoekers welkom zijn en de bewegingsvrijheid gering is.

Verveling

‘Ik wil gewoon een telefoon, een laptop en een PlayStation mee kunnen nemen’, zegt schaatser Thomas Krol. ‘Want anders ga je je in drieënhalve week wel echt vervelen. Er gaat sowieso een telefoon mee, het is gewoon onzin dat je die niet mag gebruiken, want ik zit ook met mijn vriendin thuis, en familie.’

Krol heeft nog geen informatie gekregen van zijn ploeg en ook niet van het NOCNSF, dat de atleten woensdag pas bijpraat. Daarom benadrukt hij dat hij nog van gedachten kan veranderen, maar zijn eerste reactie is sceptisch. ‘Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat het zo’n groot issue is, dat ze echt tienduizenden sporters op zo’n grote schaal gaan bespioneren, want dat zou toch een internationaal schandaal worden.’

Hij weet dan ook nog niet of hij zich aan het advies zal gaan houden. ‘Dat bepaal ik nog altijd zelf, denk ik. Er zijn wel meer dingen een advies. Misschien dat ik van mening verander als ik meer informatie heb, maar weet je wat het is: ik heb ook niet heel veel te verbergen ofzo.’

Veiligheid

Shorttracker Van Kerkhof was in november al in China voor een wedstrijd en nam toen al de nodige voorzorgsmaatregelen. ‘Toen heb ik van tevoren een back-up gemaakt van mijn telefoon’, zegt ze. ‘Daar hebben we voorlichting over gehad. We moesten alles wat we in China hadden gedaan bij thuiskomst verwijderen en konden die back-up weer terugzetten.’

Veel van haar ploeggenoten hadden toen ook al geen laptop mee. In China zelf werd alleen via een VPN-server internet gebruikt en de bluetooth stond uit. ‘Maar het is natuurlijk veiliger om je telefoon helemaal niet mee te nemen. Ik heb net voor China een nieuwe gekregen, dus die heb ik nog wel even.’

Van Kerkhof heeft een e-reader gekocht. ‘We hebben elkaar nog, dus het wordt sowieso vast gezellig.’ Maar net als de andere sporters gaat ze er eigenlijk vanuit dat er in elk geval contact met thuis mogelijk zal zijn. ‘Dat zou wel een lekkere uitlaatklep zijn.’

Het exacte advies van het NOCNSF is nog niet bekend, maar een waarschijnlijke optie is dat de sporters wel een laptop of telefoon mee kunnen nemen, bijvoorbeeld een oude die ze alleen in China gebruiken en waarop zo min mogelijk informatie staat.

Focus

‘Je wilt niet alles delen met de Chinese wereld’, zegt Otterspeer. ‘Privacy is belangrijk, maar er zal vast een oplossing worden bedacht, want het is wel verrekte handig als je je gezin op een normale tijd kunt spreken.’

Patrick Roest reageert nog het meest als een echte topsporter: focus houden op wat belangrijk is, je niet druk maken om bijzaken. Een laptop zou fijn zijn om een film te kijken of te gamen. ‘Maar als dat niet mogelijk is, dan is het niet mogelijk, dan houdt het op. Het is niet zo dat ik niet zonder kan.’

Een PlayStation heeft hij wel, maar die was hij toch niet van plan mee te nemen. Al vindt hij het wel handig om te weten dat ploeggenoot Krol er mogelijk één mee heeft. Zijn eigen telefoon missen, dat zou nog het lastigst zijn.

‘Het is wel fijn om contact met thuis te hebben natuurlijk’, zegt hij. ‘Maar met een andere telefoon is dat ook wel te regelen. Dan moet ik even alle nummers overzetten en dan komt dat wel goed.’ Nou, misschien niet alle nummers. ‘O ja, dan is het effect misschien weg natuurlijk. Ik zal me even moeten inlezen over wat wel en niet mag.’