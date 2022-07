Topscorer en aanvoerder Miedema test positief op corona, opnieuw klap voor Nederlands elftal

Vivianne Miedema tijdens het duel met Zweden. Beeld Pro Shots

Het is niet de eerste tegenslag voor de Nederlandse voetbalsters. Zondag moest middenvelder Jackie Groenen de selectie al verlaten vanwege een positieve coronatest en een dag eerder vielen tijdens de eerste EK-wedstrijd tegen Zweden (1-1) keeper Sari van Veenendaal en verdediger Aniek Nouwen geblesseerd uit. Voor aanvoerder Veenendaal is het toernooi voorbij.

Voor Miedema, die haar band had overgenomen, is dat nog niet zeker. Zij zit net als Groenen in isolatie en moet eerst klachtenvrij zijn én negatief testen, daarna kan ze weer aansluiten bij de groep. De twee missen morgen sowieso het tweede groepsduel, tegen Portugal. Het is de vraag of ze op tijd negatief zijn voor het derde groepsduel, zondag tegen Zwitserland, en eventuele vervolgwedstrijden op het toernooi.

Protocol al aangescherpt

De ploeg had het coronaprotocol sinds de besmetting van Groenen, die zaterdag na de wedstrijd geen stem meer had, al aangescherpt. De al bestaande richtlijnen worden bovendien strikter gehandhaafd. Zo mogen spelers na de duels geen contact meer zoeken met hun familie op de tribune. Dat was eigenlijk al niet de bedoeling, maar gebeurde na de eerste wedstrijd nog wel.

Ook contacten met de pers zijn vaker digitaal en strikt op afstand. De spelers zelf houden in het hotel afstand van elkaar of dragen een mondkapje als dat niet kan. De maatregelen hebben een nieuwe besmetting dus niet kunnen voorkomen.

Miedema was dinsdag juist nog kritisch op ploeggenoten die zaterdag na de wedstrijd in Sheffield knuffelden met bekenden. Zelf deed zij daar niet aan mee. ‘We zitten al tweeëneenhalf jaar in een pandemie, ook als is het veel losser nu, we hebben uiteindelijk als team een verantwoordelijkheid. Dat houdt ook in dat het niet heel slim is om Jan en alleman te gaan knuffelen na de wedstrijd. Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad, dat mag gewoon niet meer gebeuren.’

De KNVB houdt zich aan de covid-richtlijnen van de UEFA, die bepalen dat alleen spelers met klachten zich hoeven te laten testen. Gisteren was dat alleen Miedema.

‘Harde klap’

Bondscoach Mark Parsons noemt het wegvallen van Miedema ‘een harde klap’, maar kijkt ook alvast vooruit naar de wedstrijd tegen Portugal. ‘We wisten al voor het toernooi dat dit kon gebeuren. Voor de rest ziet het er gelukkig goed uit en zijn we klaar voor morgen.’ Wel toonde hij zich kritisch op de voetbalfederatie UEFA, die heeft vastgehouden aan een maximum van 23 spelers. Bij de mannen is dat op het WK in Qatar verhoogd naar 26 spelers.

Portugal is op papier de minste tegenstander in de poule, maar topscorer Miedema zal niettemin gemist worden. In de strijd om de eerste plek kan het doelsaldo doorslaggevend worden. Bovendien groeit de aanvaller van Arsenal in haar rol als leider van de ploeg. Ook voor tactische zaken is zij een belangrijke sparring partner.

‘Het is natuurlijk heel vervelend’, zegt verdediger Dominique Janssen, ‘maar we wisten dat dit kon gebeuren, we hopen dat we als team nog meer bij elkaar komen. Het is ook weer een kans voor nieuwe meiden om zich op zo’n groot podium te laten zien en ik denk dat zij allemaal supergretig zijn.’

Ook bij Engeland, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Finland zijn al spelers positief getest, met Miedema erbij staat de teller nu op zeven bekende gevallen. Het toernooi in Engeland is een jaar uitgesteld vanwege de pandemie. De organisatie was juist blij dat het toernooi zonder al te veel restricties kan worden gehouden.

Voor het publiek zijn er geen beperkingen. In ruimtes waar pers en spelers elkaar ontmoeten, moeten journalisten mondkapjes dragen, maar die regel wordt niet in alle stadions even strikt gehandhaafd.