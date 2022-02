Toponderzoeker Hans Clevers verruilt universiteit voor farmacieconcern: ‘In Nederland kijkt men vol argwaan naar deze bedrijfstak’

Hans Clevers. Beeld Daniel Bockwoldt / EPA

Hans Clevers (64) verwierf in Nederland – en ver daarbuiten – faam met zijn onderzoek naar stamcellen, cellen die zich nog niet hebben gespecialiseerd tot bijvoorbeeld long- of levercel. Daarmee kweekt hij in het laboratorium zogeheten organanoïden: mini-organen waarop je geneesmiddelen kunt testen.

Het is onderzoek waardoor Clevers geregeld wordt genoemd als Nederlandse kanshebber voor een Nobelprijs. ‘Bij de ontwikkeling van geneesmiddelen lopen de meeste projecten op niets uit omdat ze pas heel laat in het proces voor het eerst een menselijke cel zien’, zegt hij over het belang van ‘zijn’ celklompjes. Test medicijnen al eerder op menselijke organoïden, en je kunt niet alleen proefdierleed besparen, maar ook de ontwikkeltrajecten voor farmaceuten efficiënter maken.

Anderhalf miljard budget

Het is een inhoudelijke pitch die Clevers al decennia doet. Niet zo vreemd dus dat Roche, precies zo’n farmaceut, bij hem uitkomt nu ze een verse chef zoeken voor een van de twee grootste onderzoeksafdelingen. In het Zwitserse Basel gaat Clevers vanaf maart leiding geven aan een afdeling van zo’n 2.600 mensen en een budget beheren van een kleine anderhalf miljard euro. ‘Het is niet de eerste keer dat ik zo’n verzoek krijg, maar ik ben toch altijd ambtenaar gebleven. Nu ik 64 ben, dacht ik: dit is wel een mooie uitdaging.’

Clevers verlaat de academie overigens niet helemaal, zegt hij. Ondanks z’n nieuwe fulltime positie, blijft hij verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij ook nu al een dag in de week hoogleraar is. ‘Dat gebeurt onder strikte afspraken, en ik doe dat werk onbezoldigd’, zegt hij. Ook bij zijn andere twee huidige werkgevers – het Hubrecht Instituut en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie – blijft hij op de achtergrond betrokken. ‘Ik wil mijn twee onderzoeksgroepen daar graag overeind houden. Wellicht ook om er, na mijn tijd bij Roche, weer terug te kunnen keren.’

Clevers was al langer betrokken bij de farmaceutische industrie. Bij Roche zat hij bijvoorbeeld als adviseur in het bestuur, en dus waren de lijnen kort toen deze positie vrijkwam. Zijn overige commerciële rollen legt Clevers na zijn overstap neer.

Waar de Nederlandse academische wereld meestal huiverig staat tegenover samenwerking met het bedrijfsleven – onderzoek dat de Nederlandse belastingbetaler financiert kan dan plots ingezet worden door een commerciële onderneming om geld te verdienen, zo luidt de angst – ziet Clevers vooral voordelen. ‘Ik denk dat we te moeilijk doen’, zegt hij.

Exemplarisch voor de Nederlandse houding noemt hij hoe lastig het is als onderzoeker om een bedrijf te beginnen. ‘De patenten van mijn organoïdenonderzoek zitten keurig in een stichting’, zegt hij. Maar toen hij ze tegen betaling in licentie wilde nemen bij een eigen bedrijf, bleek dat complex. Ook het hebben van aandelen in zo’n bedrijf was een gevoelige kwestie.

Publiek debat

Jammer, vond Clevers. Want wil je de regie houden over hoe je vondsten op de markt komen, dan heb je zo’n bedrijf nodig, zegt hij. ‘Internationaal word je pas serieus genomen als je óók aandeelhouder bent van zo’n bedrijf. Het gaat me niet om geld verdienen met publiek onderzoek, maar om controle.’ Toch speelde die strenge regelgeving volgens Clevers geen rol bij zijn overstap naar Roche. ‘Ik spreek me simpelweg graag uit in het publieke debat’, zegt hij.

Dat doet Clevers de laatste tijd vaker. Eerder deze week liet hij zich horen, niet over het bedrijfsleven, maar over de manier waarop wetenschapsfinancier NWO in Nederland het onderzoeksgeld verdeelt. In tegenstelling tot vroeger wordt daarbij namelijk niet langer gekeken naar het aantal publicaties van een wetenschapper in toptijdschriften, of naar hoe vaak collega’s die artikelen citeren in hun eigen werk.

‘Daar kan ik me echt over opwinden’, zegt hij nu. ‘Je had de commentaren eens moeten zien die ik dit jaar kreeg op mijn aanvragen bij NWO.’ Zo werd een hele aanvraag afgewezen omdat hij de titels van de gezaghebbende vakbladen waarin hij had gepubliceerd, had benadrukt. ‘Echt onzinnig. Ik doe het al dertig jaar op die manier, maar je mag plots niet meer benadrukken wat je gepresteerd hebt. Een heel slechte ontwikkeling’, zegt hij. ‘En dus vond ik het mijn plicht me daarover uit te spreken.’

Dit soort meningen over de Nederlandse wetenschap ventileren: het zal niet stoppen wanneer hij straks voor Roche werkt, waarschuwt hij alvast. Sterker nog: het bedrijf hoopt zelfs dat Clevers zijn zichtbaarheid in Nederland wil gebruiken om uit te leggen wat de farmaceutische industrie doet. ‘Hier kijkt men vol argwaan naar deze bedrijfstak’, zegt hij. ‘Deels onterecht. Neem nu de vaccins die ons uit de coronacrisis hebben geholpen. In plaats van dat dat wordt gevierd, gaat het er vooral over of er misschien mensen te rijk zijn geworden’, zegt hij. Maar of hij een rol als officieuze ambassadeur van de farmacie wil oppakken, daarover moet hij nog even goed nadenken. ‘Het is een lastige positie’, zegt hij. ‘Ik weet nog niet zo goed of ik dat durf.’