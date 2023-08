Topmilitairen VS en VK zouden Oekraïne hebben verzocht zich op één front te richten: het zuiden

Oekraïense miliairen aan het front. Beeld Future Publishing via Getty Images

Dit meldt de The New York Times op basis van ingewijden. De dringende oproep van de topmilitairen is de zoveelste aanwijzing dat het Westen, de grootste wapenleverancier van Kyiv, zich ernstige zorgen maakt dat het Oekraïense tegenoffensief dreigt vast te lopen. De Oekraïense gevechtsbrigades zijn volgens Westerse regeringsfunctionarissen teveel verspreid en actief op te veel fronten tegelijk.

Hierdoor zouden ze er de afgelopen twee maanden niet in zijn geslaagd door de Russische linies te breken. Met name Washington en Londen vinden dat Kyiv zich beter kan richten op het zuidelijke front om zo het Russische invasieleger in tweeën te splitsen.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

De Oekraïense legerleider Valerij Zaloezjnyj, die op 10 augustus per videoconferentie met zijn Amerikaanse en Britse collega overlegde, zou het eens zijn geweest met de topmilitairen. Dit bevestigen twee regeringsfunctionarissen die werden gebriefd over het onderhoud. Aan het topoverleg nam ook Amerika’s hoogste militaire commandant in Europa deel, generaal Christopher Cavoli.

Het European Command dat Cavoli leidt, is onder andere betrokken bij het vergaren van inlichtingen over de Russische oorlogsoperaties in Oekraïne. Deze informatie, afkomstig van drones en verkenningsvliegtuigen, wordt vervolgens gedeeld met Kyiv. In de komende weken moet duidelijk worden of Zaloezjnyj een forse koerswijziging heeft ingezet en of die nieuwe aanpak vruchten afwerpt.

Toegangsweg tot de Krim

Het Westen ziet sinds begin juni, toen het langverwachte tegenoffensief werd ingezet, met lede ogen aan hoe het Oekraïense leger op meerdere fronten tegelijk een doorbraak probeert te forceren. Behalve in het zuiden zijn de gevechtsbrigades ook in het oosten in de aanval gegaan, zoals rond Bachmoet. Het gevolg is dat de eenheden zó verspreid zijn, dat nergens een grote aanvalsmacht aanwezig is om, ook al gaat dat gepaard met grote verliezen, door de Russische verdedigingslinies te stoten.

De Amerikanen en de Britten zouden het liefst zien dat de Oekraïners zich richten op een opmars naar de strategisch gelegen zuidelijke stad Melitopol. Inname van deze stad in de regio Zaporizja zou ervoor kunnen zorgen dat de Krim wordt afgesloten. De Russen gebruiken de Krim om hun eenheden in Oekraïne te bevoorraden. Melitopol staat te boek als de toegangsweg tot de Krim. Er lopen twee belangrijke wegen en een spoorlijn die afgesneden kunnen worden om de Krim te isoleren.

Meevaller bij Robotyne

Het ziet er volgens Amerikaanse inlichtingendiensten echter niet naar uit dat het Oekraïense leger zich snel een weg kan banen door de mijnenvelden en tankgrachten om Melitopol te bereiken. Volgens een analyse van de spionagediensten, die vorige week naar buiten werd gebracht door de The Washington Post, zal het Oekraïne tijdens het offensief niet lukken om de stad in te nemen. Het Oekraïense leger zou vanwege het felle Russische verzet blijven steken op enkele kilometers van de stad. De Oekraïense eenheden bevinden zich nu op zo’n 80 kilometer van de stad.

Oekraïne probeert de Krim af te sluiten. Lees hier meer over de strijd om de aanvoerlijnen.

Een meevaller is dat de afgelopen dagen terreinwinst zou zijn geboekt bij het dorp Robotyne. De Oekraïners moeten dit dorp en het plaatsje Tokmak innemen als ze door de zware Russische verdedigingslinies willen breken om Melitopol te bereiken.

Staatssecretaris van Defensie Hana Maliar gebruikte de terreinwinst om te bestrijden dat het offensief veel te traag verloopt. Volgens haar laat het verloop van de strijd bij Robotyne zien dat het offensief zeker niet tot mislukken is gedoemd. ‘Het is onjuist om deze vooruitgang slechts in meters of kilometers te meten’, aldus Maliar. ‘Wat belangrijk is, is juist het feit dat we ondanks alles voorwaarts gaan, ook al hebben we minder militairen en minder wapens.’