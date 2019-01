Topman Renault neemt ontslag vanuit zijn Japanse cel

Ghosn gold vanaf 1999 als de redder van het Japanse Nissan, dat toen begon aan een vergaande samenwerking met Renault. Als financieel directeur stelde hij orde op zaken bij de aan de grond geraakte Japanse autobouwer. De gevallen topman hangt in Japan nu een straf tot 15 jaar boven het hoofd, melden Franse media. Hij zou tussen 2010 en 2018 zijn inkomsten uit Nissan grotendeels hebben verzwegen voor de autoriteiten. Het zal nog maanden duren voordat het proces tegen hem begint.

Op het moment van zijn arrestatie in november was Ghosn voorzitter van de raad van commissarissen bij Nissan. Renault stelde hem als directeur van de Franse tak weliswaar op non-actief, maar liet hem al die tijd aanblijven tot de corruptie zou zijn bewezen en omdat uit eigen onderzoek bleek dat hij bij de Franse tak niet had gefraudeerd. De Franse regering hintte eerder wel al op zijn vertrek.

Nissan en dochter Mitsubishi lieten Ghosn twee maanden geleden direct vervangen. Renault doet dit nu ook door operationeel directeur Thierry Bolloré naar voren te schuiven. Die had al tijdelijk de taken van Ghosn overgenomen. Renault zou daarnaast de bij Michelin vertrekkende topman Jean-Dominique Senard willen benoemen als voorzitter, meldt de Franse krant Le Monde. Donderdagochtend vindt een belangrijke bestuursvergadering plaats bij Renault over de opvolging.

‘Nu is het tijd een nieuw bestuur in te voeren, omdat het belangrijkste vandaag is om de toekomst van Renault en de alliantie voor te bereiden’, zei Le Maire tijdens het World Economic Forum in Davos. Hoe die toekomst eruitziet van de in Nederland geregistreerde Frans-Japanse samenwerking is door de verdenkingen tegen Ghosn alleen maar ingewikkelder geworden. Het was al niet gemakkelijk met Renault als bovenliggende partij, terwijl Nissan betere cijfers laat zien. Minister Le Maire ontkende zondag dat een fusie aanstaande is, wat de macht van de Fransen zou verkleinen. ‘Dit scenario ligt niet op tafel.’

Ghosn vecht ondertussen een andere strijd. Dinsdag werd ook het jongste verzoek van de oud-Nissan-topman om vrijlating op borgtocht door een rechter afgewezen, ondanks verschillende toezeggingen van de 64-jarige bestuurder. Zo wilde Ghosn een hogere borgtocht betalen en stelde hij voor om een appartement in Tokio te huren, een enkelband te dragen en zijn paspoort in te leveren. Ook zou hij zelf zijn bewaking willen financieren. Volgens zijn advocaten is de gevallen Nissan-baas ziek geworden door zijn verblijf in een koude cel.