Topman PostNL België blijft voorlopig vastzitten op verdenking van runnen criminele organisatie

Busje met verdachten, afgelopen vrijdag, komt aan in Mechelen voor de zitting. Beeld BELGA

Het kan tot twee weken duren voordat er opnieuw wordt besloten over zijn vrijlating. Naast Van Rillaer blijft ook de operations manager van PostNL in België langer vastzitten. Een derde verdachte, een depotmanager, komt wel vrij.

De topmannen van het postorderbedrijf zaten sinds begin vorige week vast nadat ze waren opgepakt tijdens invallen bij drie depots van PostNL in België. Zij worden verdacht van mensenhandel, valsheid in geschrifte en ‘verboden terbeschikkingstelling’.

Tientallen dossiers

De invallen werden gedaan in het kader van de strafzaak die in België loopt tegen het voormalig Nederlandse staatsbedrijf. De Vlaamse justitie verzamelde tientallen dossiers over pakketbezorgers die zwartwerken, geen verblijfsvergunning hebben en ongeadministreerde uren maken.

Die misstanden zouden het gevolg zijn van de manier waarop PostNL de bezorging organiseert. Bezorgers zijn niet in loondienst van het bedrijf, maar werken voor een van de vele onderaannemers: kleine zelfstandigen aan wie PostNL de routes en werkgeversverantwoordelijkheden uitbesteedt. Zij zouden daarvoor zulke lage tarieven krijgen dat ze bijna niet anders kunnen dan creatief boekhouden.

Volgens de Belgische officier van justitie is die constructie verboden in België en moet PostNL worden beschouwd als de directe werkgever van de bezorgers en dus ook als verantwoordelijke voor de misstanden.

In een interview met de Volkskrant zei hij eerder al dat het hem erom te doen was tot ‘de hoogste echelons’ van het bedrijf door te dringen om te zien wie ‘de facto verantwoordelijk is’. ‘Wij zijn vanuit de inspectiediensten en de lokale politie Mechelen al veel langer bezig met controleren en onderaannemers vervolgen. Maar dat is niet afdoende gebleken: de misstanden blijven bestaan’, zei hij. ‘De inbreuken zijn systematisch, dus we moeten die ook systematisch aanpakken.’

Onderzoek arbeidsinspectie

In de Nederlandse pakkettenbranche vinden vergelijkbare misstanden plaats als in België, bleek eerder uit onderzoek van de arbeidsinspectie naar de vier grote pakketbedrijven. PostNL kreeg daarvoor in totaal drie boetes opgelegd van opgeteld 320 duizend euro, met name vanwege het werken met illegalen. Tot arrestaties bij PostNL kwam het niet.

PostNL liet eerder weten geschrokken te zijn door de ‘agressieve’ actie van de Belgische justitie en afstand te nemen van de ‘ernstige, niet-onderbouwde beschuldigingen’. Volgens een woordvoerder kijkt het bedrijf ‘in algemene zin altijd naar maatschappelijke ontwikkelingen’, maar is de strafzaak geen aanleiding het om bezorgmodel te veranderen.