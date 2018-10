Topman politieorganisatie Interpol na reis naar China van de aardbodem verdwenen

De voorzitter van de internationale politieorganisatie Interpol, de Chinees Meng Hongwei, wordt vermist. Van de 64-jarige Meng, die op het Interpolhoofdkwartier in Lyon werkt, is niets meer vernomen nadat hij op zaterdag 29 september in het vliegtuig stapte naar China.

Meng Hongwei, president van Interpol, vorig jaar bij de opening van een congres in Singapore. Interpol ondersteunt de politiekorpsen van de aangesloten landen bij de voorkoming en bestrijding van criminaliteit. Foto AFP

De Franse politie heeft een onderzoek geopend naar de ‘zorgwekkende vermissing’, nadat Mengs vrouw haar echtgenoot bij de Franse autoriteiten als vermist heeft opgegeven. Volgens radiozender Europe 1, die het nieuws als eerste bracht, is Meng in elk geval niet in Frankrijk verdwenen.

Volgens de South China Morning Post, een Engelstalige krant uit Hongkong, zou Meng na zijn landing in China ‘voor verhoor’ zijn meegenomen door de Chinese autoriteiten. De krant baseert zich op een anonieme bron. Het gebeurt vaker dat machtige of rijke Chinezen een periode ‘verdwijnen’.

Omstreden benoeming

In november 2016 werd Meng voor een termijn van vier jaar verkozen als voorzitter van Interpol, een internationale organisatie van 192 lidstaten voor samenwerking van politiediensten. Hij is de eerste Chinese voorzitter. Zijn verkiezing was omstreden. Meng is een zwaargewicht binnen de Chinese Communistische Partij en was in het verleden onder meer directeur van de Chinese kustwacht en onderminister van Openbare Veiligheid. Dat ministerie zou zich volgens mensenrechtenorganisaties schuldig maken aan marteling en onrechtmatige opsluiting.

Critici vrezen dat China Mengs voorzitterschap wil gebruiken voor politieke doeleinden. In 2015 wist China de namen van honderd Chinese corruptieverdachten op de rode lijst van Interpol te krijgen. De gegevens van personen op de rode lijst worden gedeeld met de politiediensten van de lidstaten, met de bedoeling de verdachten aan te houden zodat ze kunnen worden uitgeleverd. Van de honderd Chinese verdachten zou de helft inmiddels gearresteerd zijn.

De Chinese president van Interpol Meng Hongwei in Bali. Sinds 29 september heeft zijn vrouw niets meer van hem vernomen. Foto EPA

Politieke dissidenten

Mensenrechtenorganisaties zeggen dat China familieleden van gevluchte corruptieverdachten onder druk zet, in de hoop dat zij hun voortvluchtige naasten overtuigen zich aan te geven. Volgens Human Rights Watch heeft China in een aantal gevallen familieleden van verdachten gearresteerd.

Bovendien zou Beijing ook gevluchte politiek dissidenten op laten sporen. ‘China heeft Interpol misbruikt en geprobeerd om Oeigoerse dissidenten te laten arresteren, terwijl zij bij mijn weten niets hadden misdaan, naar internationale maatstaven’, zei China-expert William Nee van Amnesty International na het aantreden van Meng.