Topman Interpol na reis naar China van de aardbodem verdwenen

Een van de topmannen van de internationale politieorganisatie Interpol, Meng Hongwei, is van de aardbodem verdwenen. De Franse politie is een onderzoek begonnen naar de vermissing van de Interpol-directeur in China. Volgens zijn vrouw is er sinds vorige week geen teken meer van hem vernomen.

Meng Hongwei, president van Interpol, vorig jaar bij de opening van een congres in Singapore. Foto AFP

Meng (64) vertrok op 29 september naar zijn geboorteland voor een bezoek. Maar nadat zijn vrouw daarna niets meer van hem had gehoord, sloeg zij alarm bij het Interpol-hoofdkwartier in Lyon.

Interpol zegt dat de vermissing van Meng ‘een zaak is de autoriteiten in Frankrijk en China’. De Chinese regering heeft zich nog niet uitgelaten over de verdwijning. Meng is sinds 2016 de president van Interpol. Niet hij maar de secretaris-generaal, de Duitser Jürgen Stock, is echter belast met de dagelijkse leiding van de organisatie.

Interpol ondersteunt de politiekorpsen van de aangesloten landen bij de voorkoming en bestrijding van criminaliteit. Voor zijn benoeming had Meng diverse hoge functies in de Chinese regering. Zo was hij onderminister voor openbare veiligheid. Ook was hij directeur van de terreurbestrijdingsorganisatie van China.

Zijn benoeming bij Interpol werd indertijd bekritiseerd door onder andere mensenrechtengroepen. Zij waren bang dat Meng zijn positie zou gebruiken om achter Chinese dissidenten in het buitenland aan te gaan. Beijing probeert al jaren andere landen zover te krijgen om Chinezen te arresteren en uit te leveren die het land beschuldigt van onder andere corruptie en terrorisme.