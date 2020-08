Topman geplaagd TikTok stapt na paar maanden alweer op: ‘Dit is niet de rol waarvoor ik tekende’

Kevin Mayer. Beeld AFP

Het waren een paar interessante maanden bij het even succesvolle als geplaagde TikTok. Nu heeft Kevin Mayer besloten op te stappen als topman. Het Chinese moederbedrijf ByteDance wilde met een Amerikaan aan het roer uitdragen dat TikTok vooral een internationaal bedrijf was.

Dat is niet helemaal gelukt: TikTok staat samen met het Chinese Whatsapp-alternatief WeChat centraal in de strijd tussen Washington en China, waarin geopolitieke, technologische en economische argumenten door elkaar lopen.

Trump beschouwt de filmpjesapp, die ook in Nederland miljoenen gebruikers heeft, als een gevaar voor de nationale veiligheid. De data die TikTok van zijn gebruikers verzamelt, kunnen gemakkelijk in China terechtkomen, aldus de Amerikanen. De app wordt daarom per 15 september verboden in de VS, tenzij er zich een koper meldt.

Eerlijke concurrentie

Mayer gaat dat niet meer meemaken. In een brief aan zijn personeel legt hij uit dat dit alles niet is waar hij in mei voor tekende: ‘De rol waarvoor ik me aanmeldde – inclusief het wereldwijd leiden van TikTok – zal er heel anders uitzien als gevolg van de actie van de Amerikaanse regering om de verkoop van de Amerikaanse activiteiten af te dwingen.’

Een paar maanden geleden schreef Mayer nog hoopvol op zijn blog dat alles draait om eerlijke concurrentie. ‘Tegen iedereen die een concurrerend product wil lanceren, zeggen wij: kom maar op! Maar laten we onze energie richten op eerlijke en open concurrentie, in plaats van kwaadaardige aanvallen onder het mom van patriottisme met als doel een einde te maken aan onze aanwezigheid in de VS.’

Onder andere Instagram lanceerde onlangs een kopie, Reels genaamd. Dat is niet alles: Facebook- en Instagram-baas Mark Zuckerberg lobbyde hoogstpersoonlijk bij president Trump om het Chinese technologische gevaar in te dammen, meldde The Wall Street Journal afgelopen weekend op basis van bronnen.

Rechtzaak

Onder andere Twitter, Microsoft en softwarebedrijf Oracle hebben belangstelling om de activiteiten van TikTok in de Verenigde Staten en een paar andere landen over te nemen. Bij deze geïnteresseerden zou zich nu ook de Japanse techinvesteerder SoftBank hebben gevoegd. Niet duidelijk is of SoftBank zelf TikTok wil inlijven, of dat het aansluit bij een poging van een andere partij. Tot nu toe wordt Microsoft de meest serieuze kansen toegedicht op TikTok binnen te hengelen.

TikTok zelf staat helemaal niet te springen om (deels) in andere handen te vallen. Het bedrijf heeft daarom begin deze week de Amerikaanse regering aangeklaagd. Het bedrijf zegt ‘geen andere keuze te hebben’ dan naar de rechtbank te stappen om de dreigende ban te ontlopen.