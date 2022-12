Topman failliete cryptobeurs FTX opgepakt wegens verdwijning van miljarden aan klantentegoeden

Sam Bankman-Fried, oprichter van cryptobeurs FTX. Beeld Saul Loeb / AFP

Als een van de grootste cryptobeurzen ter wereld hielp FTX klanten met het aankopen en beheren van cryptomunten. Maar het bedrijf bleek omgerekend 9,5 miljard euro aan klantentegoeden te hebben overgeheveld naar een ander bedrijf van Bankman-Fried, dat het geld gebruikte voor beleggingen en een groot deel verloor. Hierdoor viel FTX in november om en zien honderdduizenden klanten hun geld waarschijnlijk niet meer terug. Mogelijk is er fraude in het spel.

Waarvoor de 30-jarige ondernemer precies is aangeklaagd, maakt de openbaar aanklager in New York later op dinsdag bekend. The New York Times meldt op basis van een anonieme ingewijde dat het zou gaan om fraude en witwassen. Aanklagers richten zich vooral op het overhevelen van geld naar de Bahama’s rond het moment van een aanvraag voor faillissementsbescherming, zeiden ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC diende dinsdag ook klachten in tegen Bankman-Fried. Volgens de SEC loog hij investeerders jarenlang voor, terwijl hij een frauduleus kaartenhuis bouwde door hun geld elders uit te geven. De financiële waakhond wil hem niet alleen een boete opleggen, maar hem ook verbieden te werken in de effectenhandel of een hoge functie binnen een bedrijf te vervullen.

Lehman Brothers

Het heeft er alle schijn van dat Bankman-Fried spoedig aan de VS zal worden uitgeleverd, al kan dit proces worden vertraagd als hij bijvoorbeeld bezwaar aantekent. ‘De Bahama’s en de Verenigde Staten hebben een gedeeld belang bij het ter verantwoording roepen van alle personen die banden hebben met FTX, en die mogelijk het vertrouwen van het publiek hebben geschonden en de wet hebben overtreden’, aldus minister-president Philip Davis van de Bahama’s. Bij zijn arrestatie werkte Bankman-Fried mee met de autoriteiten.

Eigenlijk had hij dinsdag moeten inbellen voor een verhoor van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over de val van FTX. Dit gaat niet meer door. Zaakwaarnemer John Ray III, aangesteld om te redden wat er te redden valt bij het failliete cryptobedrijf, zal waarschijnlijk wel voor de Senaatscommissie verschijnen.

De FTX-oprichter – die een geschat vermogen had van 30,3 miljard euro, waar nu weinig meer van over is – ontkent dat hij fraude heeft gepleegd. In een interview met The New York Times stelde hij dat de boekhouding van zijn bedrijf rammelde, maar dat er van geheime overboekingen geen sprake was. De oprichter denkt dat iemand ‘de ingewikkelde interne benamingen’ verkeerd had geïnterpreteerd. John Ray III zei nog nooit in zijn lange loopbaan zo’n chaotische en incomplete administratie te hebben gezien.

Voor zijn val stond Bankman-Fried bekend als weldoener en doneerde hij miljoenen aan de Democratische Partij. Hij zei zo veel mogelijk te willen verdienen om het uit te geven aan goede doelen. Gevreesd werd dat FTX ook andere cryptobedrijven mee zou trekken in zijn val, zoals in 2008 gebeurde in de reguliere financiële wereld toen Lehman Brothers omviel. Dit lijkt tot nu toe mee te vallen, al zijn belangrijke cryptomunten als de Bitcoin en de Ethereum in waarde gekelderd.