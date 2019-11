Topman Ben Smith van Air France-KLM: geen last van ‘oorlog’ tussen Frankrijk en Nederland

Ben Smith. Beeld AFP

Tussen Parijs en Den Haag ontstond animositeit, toen de Nederlandse regering in februari zonder overleg een belang van 14 procent kocht in Air France-KLM, even groot als het aandeel van de Franse staat. In Parijs werd de beursoverval omschreven als ‘onvriendschappelijk’, ‘totaal discutabel’ en zelfs als ‘een oorlogsverklaring’.

Na gesprekken op ministersniveau werd besloten tot vorming van een werkgroep om de plooien glad te strijken, maar vorige maand bleek dat er nog steeds onvrede leeft. De Franse regeringscommissaris bij Air France-KLM verweet Nederland een onwerkbare situatie te scheppen door een belang te nemen in de holding, terwijl het ook nog aandelen heeft in KLM (rond de 5 procent). De Nederlandse eis tot een stem in de raad van commissarissen lijkt voorlopig op een ‘non’ te stuiten.

Topman Smith van Air France-KLM probeert het wantrouwen in het Nederlandse kamp zo veel mogelijk weg te nemen. Hij zegt dat er geen banen van Amsterdam naar Parijs worden verplaatst en ook niet andersom. Als er al sprake is van verschuivingen gaat het volgens hem al helemaal niet om wezenlijke aantallen, misschien een of twee functies. ‘Ik ben verbaasd als ik in de krant lees dat we van KLM een B-merk zouden willen maken. Waarom zouden we dat doen?’ KLM is volgens hem een internationaal alomgeroemd merk en veel winstgevender dan Air France.

Dat is ook de reden dat de Franse tak de komende vijf jaar aan de bak moet. De operationele winst daar moet met 900 miljoen euro verbeteren, aldus de toekomststrategie die het concern dinsdag in Parijs onthulde. Volgens Smith is er meer mogelijk geworden dankzij cao’s die hij heeft gesloten met de Franse pilotenbond SNPL. Daaruit zijn de bepalingen gehaald die Air France beperkte in de keuze van het aantal stoelen en de samenstelling van de cabines van zijn vliegtuigen. ‘Dat is een enorme winst.’

Of Smith iedereen heeft weten te overtuigen, is de vraag. De ondernemingsraad van KLM liet dinsdag weten bezorgd te zijn over de toekomstplannen. In een ontmoeting donderdag met Ben Smith wil de raad de garantie krijgen dat de topman zich houdt aan afspraken die in het verleden zijn gemaakt en dat hij de rol erkent die een ondernemingsraad in Nederland in de besluitvorming heeft. Smith heeft na zijn aantreden een afspraak geschonden, aldus OR-secetaris Dario Fucci. Die wilde daarover nog niet in detail treden.