Topman Air France-KLM behoudt bonus, ondanks Haags verzet

Air France-KLM-topman Ben Smith. Beeld AFP

Vorige maand ontstond ophef toen bleek dat de beloningscommissie van Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij de voorwaarden voor de variabele beloning van Smith wilde wijzigen. De toekenning zou mede afhankelijk worden van de mate waarin de topman, die in de herfst van 2018 aantrad, staatssteun weet los te peuteren die nodig is om de coronacrisis te overleven.

Als grootaandeelhouder had Nederland zich uitgesproken tegen toekenning van elke bonus, nu Air France-KLM kan reken op minimaal 9 miljard euro hulp van de Franse en Nederlandse overheid. ‘Wij vinden bonussen in deze tijd van crisis niet verstandig en niet te verenigen met steun van de belastingbetaler. Dat zullen we het bedrijf duidelijk maken, ook op de aandeelhoudersvergadering’, dreigde minister Wopke Hoekstra (Financiën).

Hij herhaalde zijn bezwaren dinsdag in een toelichting op de Nederlandse tegenstem. Het mocht niet baten. Van alle besluiten die de algemene aandeelhoudersvergadering nam, kreeg dit voorstel minder steun dan andere voorstellen, maar nog altijd ruim 84 procent van de aangemelde stemmen. Nederland bezit sinds vorig jaar februari 14 procent van de aandelen.

Ben Smith had na alle beroering al besloten dat hij hetzelfde loonoffer zou brengen als zijn werknemers (een kwart minder salaris over de periode waarin velen noodgedwongen thuis zitten) en zou afzien van zijn variabele beloning voor dit jaar. Hij behield zijn ‘extraatje’ van 770 duizend euro voor 2019, boven op zijn jaarsalaris van 9 ton.

Vanwege het verbod op bijeenkomsten in Frankrijk werd de vergadering gehouden zonder de aanwezigheid van de aandeelhouders of de accountants die de jaarrekening moeten goedkeuren. Aandeelhouders moesten vooraf schriftelijk hun stem uitbrengen en konden ook alleen vooraf schriftelijk vragen stellen. De toelichtingen op de resultaten door de directie werd wel uitgezonden via internet. De virtuele opzet bood de aanwezige topmanagers, waaronder Pieter Elbers van KLM, de mogelijkheid om lastige vragen uit de weg te gaan.

De aandeelhoudersvergadering ging ook akkoord met de benoeming van Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), tot de raad van commissarissen. Hij was voorgedragen door de Nederlandse regering.