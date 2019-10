Topinkomens stijgen alweer explosief

Euronext-topman Stephane Boujnah verdiende vorig jaar in totaal bijna 2 miljoen euro, waarvan 725 duizend euro basissalaris. Beeld Reuters

Beursuitbater Euronext wil de topman minimaal 34,5 procent meer gaan betalen, brillenbedrijf GrandVision wil de beloning van de bestuursvoorzitter met ten minste 37 procent verhogen, exclusief miljoenbonussen. Dat blijkt uit de voorstellen voor het nieuwe beloningsbeleid die beide bedrijven aan de aandeelhouders hebben gestuurd. De forse stijgingen zijn opmerkelijk, omdat grote bedrijven van diverse kanten – de politiek, beleggers, vakbonden – worden opgeroepen de topinkomens te matigen.

De grote beleggers maken zich zorgen, omdat bijna alle beursgenoteerde bedrijven de komende maanden hun beloningsbeleid moeten ‘verversen’. ‘Ik hoop niet dat deze voorstellen de toon gaan zetten’, zegt Rients Abma, de directeur van Eumedion, de belangenbehartiger van grote beleggers zoals pensioenfondsen.

Euronext-topman Stéphane Bouj­nah verdiende vorig jaar in totaal bijna 2 miljoen euro, waarvan 725 duizend euro basissalaris. Bij normale prestaties van de uitbater van de beurzen van onder meer Amsterdam, ­Parijs en Brussel gaat Boujnah 34,5 procent meer verdienen. Bij heel goede prestaties kan dat oplopen tot 39 procent. Volgens Euronext is de stijging gerechtvaardigd omdat het beursbedrijf sinds het vorige beloningsplan, in 2014, een stuk groter en complexer is geworden. Ook zou uit een vergelijking met andere bedrijven blijken dat de beloning van Boujnah beneden het gemiddelde ligt.

GrandVision, de eigenaar van onder meer Eyewish en Pearle, wil topman Stephan Borchert 37 procent meer gaan betalen. Bij heel goed presteren wordt dat 43 procent. Borchert verdiende vorig jaar 2,71 miljoen euro. GrandVision wordt door eigenaar HAL Investment verkocht aan branche­genoot EssilorLuxottica. Als die operatie succesvol wordt afgerond, krijgt de topman in totaal 5,6 miljoen euro ‘aanblijfbonus’ en ‘risicocompensatievergoeding’. Dat is bijna zeven keer zijn basissalaris.

Volgens het brillenbedrijf is bij het voorstel de ‘publieke opinie’ over bestuurdersbeloningen in overweging genomen. Hoe dat precies is gedaan, is niet duidelijk. GrandVision geeft geen commentaar. Vakbond FNV is ontstemd. ‘De top van GrandVision casht, maar er is al jaren geen cao voor medewerkers uit de optiekbranche. Dat betekent in het algemeen niet veel goeds voor loonsverhogingen’, zegt coördinator arbeidsvoorwaarden ­Zakaria Boufangacha. ‘De loonkloof wordt nog veel groter met dit soort over-the-topbeloningen. Topmensen zorgen heel goed voor zichzelf terwijl de mensen die het werk doen, en daar is iedereen het over eens, een fatsoenlijke loonsverhoging verdienen. ­Moreel verwerpelijk, dit gedrag, het ontbreekt de top aan enige sociale verantwoordelijkheid.’ Voor de zomer bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat de topinkomens vorig jaar sterk zijn gestegen, vooral bij de multinationals.

Ook de grote beleggers hebben moeite met de stijgingen. ‘In beide gevallen gaat het om voorstellen om de beloningen van de bestuurders fors te verhogen zonder dat goed wordt uitgelegd waarom die verhogingen nodig zijn’, zegt Eumedion-directeur Rients Abma. ‘Bovendien ontbreekt een toelichting of deze stijgingen in de pas lopen met de salarisstijgingen die gewone werknemers krijgen, en of deze voorstellen op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Deze criteria heeft de wetgever niet voor niets in de nieuwe beloningswetgeving opgenomen.’

Eumedion is sowieso tegen bonussen die niet gekoppeld zijn aan concrete prestaties, zoals de aanblijfbonus van Borchert. Beleggers mogen stemmen over de beloning. Volgens een nieuw voorstel moet minimaal 75 procent voor stemmen, maar dat voorstel gaat pas volgend jaar in.