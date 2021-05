Topfavoriet Ganna wint openingstijdrit Giro; opvallend goede prestaties van Jumbo-Visma-renners

Filippo Ganna komt over de finish van de tijdrit in Turijn. Beeld AP

Waar Ganna, die de 8,6 kilometer afwerkte in 8 minuten en 47 seconden, vooraf als topfavoriet was aangemerkt, zijn de nummers twee en drie van de tijdrit een verrassing. Dat zijn twee renners van het Nederlandse Jumbo-Visma, de Italiaan Edoardo Affini op 10 seconden en de Noor Tobias Foss op 13 tellen. De Nederlandse kampioen tijdrijden Jos van Emden maakte het onverwachte succes van de ploeg compleet en eindigde als zesde op 18 seconden.

Het goede presteren van Jumbo-Visma is pikant, want de ploeg rijdt sinds dit jaar op fietsen van het merk Cervelo, dat bekendstaat als makers van goede tijdritfietsen. De vorige fietsenleverancier van Jumbo-Visma, Bianchi, had die reputatie niet. Zou Jumbo-Visma-renner Tom Dumoulin besluiten de olympische tijdrit te willen rijden, dan weet hij zich verzekerd van materiaal dat zijn waarde in de op een na belangrijkste koers van het jaar, de Giro, heeft bewezen.

Rioolputten en beroerd asfalt

De verrassing van het traject door de straten van Turijn zat hem in het opmerkelijk beroerde asfalt. De Belgische specialist Victor Campenaerts, die 24ste werd, zei schrik te hebben om in een aerodynamische houding op zijn tijdritfiets te gaan zitten. ‘Dat is moeilijk als je over slecht wegdek rijdt.’ Vooral in de laatste drie kilometers leek het of de organisatie er eer in had gesteld de route over zoveel mogelijk rioolputten te voeren.

Naast Jumbo-Visma deed het Belgische Deceuninck-QuickStep het als ploeg opvallend goed. Vooral was uitgekeken naar de terugkeer van de 21-jarige Remco Evenepoel, die 266 dagen geleden voor het laatst een rugnummer had opgespeld. Desondanks eindigde de allerwege als supertalent aangemerkte Belg op een knappe zevende plaats. Zijn Portugese ploeggenoot, die in de vorige Giro ruim twee weken in het roze reed, deed het van alle renners met klassementsambities het beste. Hij werd vierde en won circa 20 seconden op favorieten voor de eindzege zoals de Brit Simon Yates en de Colombiaan Egan Bernal. Rémi Cavagna, de derde Deceuninck-QuickStep-renner en tijdritspecialist, had vooraf gezegd teleurgesteld te zullen zijn als hij de tijdrit niet zou winnen, maakte niettemin het succes van zijn ploeg compleet en eindigde als vijfde.

Geen contact met volgwagen

Ganna, die won met een gemiddelde snelheid van 58,8 kilometer per uur, vertelde na afloop dat hij door een technische storing geen contact had met de volgwagen achter hem. ‘Ik ben maar naar het publiek gaan luisteren; hoe hoger de toon waarop ze schreeuwden, hoe beter ik dacht ervoor te staan.’ De vraag is nu hoeveel dagen de Italiaan, die vorig jaar ook al de openingstijdrit won, de roze trui om de schouders zal hebben. Voor zondag wordt een sprintfinish verwacht, waarbij alle tijdsverschillen hetzelfde blijven. ‘Maar daarna begint de Giro’, zei Ganna, ‘en die is dit jaar heel zwaar.’