Topdrukte in de sneeuwhallen in voorbereiding op de skivakantie: ‘Mensen overschatten zichzelf echt’

De Nederlandse wintersporter is er zo een die het al snel beter denkt te weten, zegt Lorenzo van Dijk. De operationeel manager van SnowWorld Amsterdam, overigens 30 kilometer verderop gelegen in Velsen-Zuid, ziet ze weleens binnenkomen: skiërs in spijkerbroek. Of snowboarders die geen helm op denken te hoeven, ‘omdat ze heel ervaren zijn’.

Met dat argument kom je hier geen poortje door: op de indoorskibaan geldt een helmplicht. En hoewel men in de Velser kunstsneeuw waarschijnlijk meer rekening met elkaar houdt dan op de gemiddelde Alpentop, en er beduidend minder wordt geracet, weet Van Dijk met al zijn ervaring: de Nederlander op ski’s moet je soms tegen zichzelf in bescherming nemen.

Omdat er weinig sneeuw ligt in de Alpen en het dringen geblazen is op de hoger gelegen pistes, kun je deze dagen bij de indoorskibanen over de hoofden lopen. De vijf Nederlandse vestigen van SnowWorld hebben het zelfs ‘drukker dan ooit’. Van Dijk: ‘We krijgen heel veel lastminuteverzoeken. Mensen willen toch beter voorbereid zijn op de drukte en de zwaardere skiomstandigheden.’

De schrik zit er goed in na meerdere zware skiongelukken, onder meer op de Oostenrijkse Hintertuxer Gletscher. Op Nieuwjaarsdag kwam daar een Nederlandse vrouw van 28 om het leven toen ze viel en van de piste stortte. Op Eerste Kerstdag botste een 12-jarig Nederlands meisje in Tirol op een boom. Ook zij overleefde het niet.

Hoewel Marjolein van Eck er alle vertrouwen in heeft dat ze met haar man en kinderen heelhuids terugkeert van de wintersportvakantie, zou haar moeder Mieke willen dat het nu al maart is. Ze slaapt slecht van alle onheilspellende berichten uit de Alpen, hoe jaloersmakend goed Phileine (12) en Liam (9) ook kunnen skiën. ‘Het zijn toch je kleinkinderen.’

Aan de andere kant van het glas laten Phileine en Liam zich naar de top van de oefenhelling takelen. Omdat ze hebben besloten dat ze voortaan liever snowboarden in plaats van skiën, maken ze nog wat extra meters op de binnenbaan, voordat het gezin over anderhalve maand de echte sneeuw opzoekt. Waar dat is, laten ze van het weer en vooral van de hoeveelheid sneeuw afhangen.

Zeker is dat als haar man en kinderen straks weer supersonisch van de piste afdalen, Van Eck er vooral ‘als een moederkloek’ achter hangt, wakend over haar gezin. ‘Het blijft toch spannend, we hebben genoeg mensen gewond afgevoerd zien worden. Ook op de blauwe piste, waar veel kinderen skiën, gaan sommige mensen zo hard. Dan denk ik: dat moet je zelf weten, maar doe het maar niet hier.’

Sommige wintersporters, zoals John Thomas uit Alkmaar, hebben letterlijk jarenlang stilgestaan en poetsen daarom op de indoorbaan hun skikunsten op. Thomas moest er wel even over nadenken toen een vriend hem vroeg of hij in maart zin heeft een paar dagen te gaan skiën – dat had hij sinds 2019 niet meer gedaan. Maar toen hij afzette bovenaan de piste in Velsen-Zuid, gleed de kunstsneeuw toch weer als vanzelf onder zijn latten door.

Thomas en zijn vrouw Mariëlle kunnen bogen op vijftien jaar ski-ervaring, vooral in het Zillertal. Toch zijn ze altijd op hun hoede. Mariëlle stapt bijvoorbeeld meteen in de skilift als de sneeuw ergens in ijs overgaat, of als het zo bewolkt is dat ze de lucht niet meer van de ondergrond kan onderscheiden. Na een botsing met een snowboarder, waarbij diens board langs haar hals sneed, staat ze bovendien ‘op scherp’ bij elke snowboarder die ze van achteren voelt naderen.

Vanwege het roekeloze gedrag van anderen zou ze het daarom wel wat vinden als pistes in banen worden onderverdeeld: voor snel, gemiddeld en langzaam, ongeveer zoals in het zwembad. Gaat vast nooit gebeuren, al is het maar omdat geen piste egaal is. ‘Maar als je toch ziet wat er allemaal naar beneden komt. Mensen overschatten zichzelf echt.’

Behalve op het inschatten van hun eigen skikwaliteiten valt vermoedelijk ook het een ander aan te merken op de uitrusting waarmee sommige landgenoten richting Winterberg, Méribel of Davos trekken. Aan de kassa van de skiwinkel in SnowWorld kan verkoopmedewerker Alex Visser een klant er nog wel op wijzen dat hij veel te ‘stijve’ en dus te dominante skischoenen heeft uitgezocht. Of te lange ski’s wil afrekenen.

Maar wat iemand in zijn dakkoffer stopt, weet hij ook niet. En natuurlijk, het scheelt zo een paar honderd euro of je op maat gemaakte skischoenen koopt of het paar van de buurman leent. Maar veilig is anders, zegt Visser. ‘Juist om controle te hebben over hoe je skiet, moet je goed materiaal hebben. Veel mensen kiezen voor comfort, terwijl een skischoen helemaal niet lekker hoort te zitten. Hij moet goed aansluiten.’

Met de hulp van Visser zoekt Maurits Büsse een paar kniebeschermers uit. De Amsterdammer is zo’n eigenwijze wintersporter die nooit les heeft gehad en zich door vrienden heeft laten uitleggen hoe je moet snowboarden. De kitesurfer debuteerde vorig jaar in de sneeuw. ‘Ging prima’, grijnst hij. ‘Ik ben off piste geweest en ook van de zwarte piste gegaan.’

Als kitesurfer zoekt hij de risico’s zo veel mogelijk op, daarom ging hij laatst nog met windkracht 8 het water op. In de sneeuw doet de vader van twee precies het tegenovergestelde. ‘Omdat ik daar veel minder ervaring heb. Dus als ik op ijs beland, dan ga ik stapvoets naar beneden. Je moet natuurlijk wel je gezonde verstand blijven gebruiken.’