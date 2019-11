Topdiplomaten pleiten voor meer dialoog met Rusland: ‘Belangrijke buren moet je bij je houden’

Renée Jones-Bos, de Nederlandse ambassadeur in Moskou. Beeld AFP

Jones-Bos deed haar uitspraken dinsdagavond tijdens een bijeenkomst in Brussel, die was georganiseerd door de Nederlandse ambassadeurs bij de EU, de Navo en in België. Tot nu pleitten vooral Forum voor Democratie en de PVV ervoor om een serieuze dialoog met Rusland te hervatten. Baudets pleidooi werd echter niet serieus opgevat, omdat hij lang vraagtekens plaatste bij het internationale onderzoek naar de toedracht van het neerhalen van het passagiersvliegtuig onder leiding van Nederland.

Vorig jaar stelde Nederland Rusland mede aansprakelijk voor het neerhalen van vlucht MH17. In maart begint in Nederland een strafproces tegen de eerste vier verdachten tegen wie formele aanklachten zijn ingediend.

Volgens Jones-Bos zijn er nu belangrijke kwesties met het grote land aan de oostkant van Europa te bespreken – voor de EU zijn dat onder meer energie, klimaat, en buitenlands-politieke onderwerpen als Syrië. ‘Je moet ergens beginnen’, zegt ze. ‘Er is op dit moment geen EU-Ruslanddialoog. Europa moet harder nadenken over de relatie met Rusland. Nederland speelt een rol. Om instrumentele redenen vind ik dat we meer dialoog met Rusland moeten hebben.’

Verdeeldheid

EU-landen zijn verdeeld over Rusland, aldus Jones-Bos. De sancties zijn er weliswaar nog, maar veel Europese landen, inclusief Frankrijk en Duitsland, lopen de deur plat in Moskou. In Nederland is er vanuit het bedrijfsleven en vanuit de culturele sector ook een toenemende behoefte om de bilaterale contacten met Rusland, die na het neerhalen van MH17 tot een minimum zijn beperkt, weer uit te breiden.

De oud-ambassadeur benadrukt overigens dat zo’n dialoog met Rusland ‘zonder illusies’ moet worden gevoerd en ‘parallel’ moet lopen aan het aansprakelijk stellen van Rusland en het strafproces. En aan actieve investeringen in Oekraïne. ‘Dat kan ook.’

Ben Bot, die van 2003 tot 2007 minister van Buitenlandse Zaken was, vindt dat Nederland inzake Rusland ‘meer realpolitik moet bedrijven’. Hetzelfde geldt wat hem betreft voor Turkije, al wordt dat land nu geleid door een ‘potentaat’. Het zijn ‘belangrijke buren, die moet je op de een of andere manier bij je houden, hoe vervelend je dat ook vindt. Rusland is en blijft een machtige buur, we moeten toch zorgen dat we daar behoorlijke relaties mee onderhouden. Als MH17 voor de komende twintig jaar onze verhoudingen verziekt, dan moet dat doorbroken worden.’