Topatlete Madiea G. moet 8,5 jaar de cel in om drugs in kofferbak

Uitgestalde drugs bij de douane van Schiphol. Beeld Marcel van den Bergh

Vanwege de grote hoeveelheid drugs die in de auto van G. werd aangetroffen, achtte de rechtbank in Kleef zo’n hoge straf op z’n plaats. De atlete, meervoudig Nederlands kampioene op de 100- en 400 meter, werd op 18 juni aan een grensovergang bij het Duitse Elten aangehouden met onder meer 13 kilo crystal meth en 43,3 kilo xtc. De aangetroffen drugs hadden een geschatte straatwaarde van 2 miljoen euro en zaten in de kofferbak van haar auto. Ook troffen de douaniers 3 kilo ketamine en 12.000 euro aan cash aan, zo bleek tijdens de zitting.

Volgens advocaat Norman Werner, die G. bijstaat, dacht zijn cliënt dat ze alleen dopingproducten achterin haar auto had liggen. Ze wilde haar prestaties richting de WK in Doha verbeteren door verboden middelen te gebruiken. Volgers Werner wist G. niet dat er drugs in de auto lagen.

Ongeloofwaardig

De officier noemde dat verhaal ongeloofwaardig. Hij ziet G. als een koerier, die geweten moet hebben dat er grote hoeveelheden drugs in haar auto lagen. De 27-jarige Amsterdamse wilde zelf niets zeggen. Ze liet dat over aan haar advocaat. Die pleitte voor een mildere straf, omdat G. volgens hem niet wist van de drugs.

De atlete wilde niet zeggen wie de spullen in haar auto had geladen en waar ze die naartoe moest brengen. Ze zou in ieder geval onderweg zijn geweest naar een training in Düsseldorf. Tegen de douaniers had G. gezegd dat in de kartonnen dozen in de kofferbak sportschoenen zaten, maar vervolgens bleek het om drugs te gaan, aldus de getuigen.

Dopingautoriteit

De Atletiekunie heeft de Dopingautoriteit maandagmiddag gevraagd om uit te zoeken wat klopt van de verklaring van Madiea G., de atlete die maandag door een Duitse rechter werd veroordeeld tot 8,5 jaar celstraf. Via haar advocaat verklaarde G. dat ze dacht dat er dopingproducten in plaats van drugs in haar auto lagen toen ze op 18 juni bij een routinecontrole net over de Duitse grens werd aangehouden. Volgens G. was de doping niet alleen voor haar bedoeld, maar ook voor andere atleten.

‘Die verklaring heeft ons verrast’, zegt technisch directeur Ad Roskam van de Nederlandse atletiekbond. ‘Het was voor ons aanleiding om onmiddellijk melding te doen bij de Dopingautoriteit. We willen uitgezocht hebben wat van die verklaring klopt. Er zal vervolgonderzoek plaatsvinden, door de Dopingautoriteit en hopelijk ook in Duitsland.’