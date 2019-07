Topambtenaar Justitie stapt op na doorkruisen onderzoek Openbaar Ministerie

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) staat vrijdag de pers te woord. Beeld ANP

Dit terwijl minister Ferd Grapperhaus steeds als reden voor de aangifte bij het Openbaar Ministerie gaf dat hij een onderzoek door het departement zelf niet wenselijk vond.

‘Een intern onderzoek was geen optie, dan blijf je aanmodderen’, zei Grapperhaus vorige maand nog tegen de Volkskrant. Maar Barendse erkende vrijdag dat hij ‘gesprekken heeft gevoerd over integriteit lopende het OM-onderzoek naar het lekken in de organisatie’. Daarmee doorkruiste hij het werk van het OM. Justitie wil weten wie vertrouwelijke documenten heeft gelekt over pogingen tot beïnvloeding van onafhankelijk onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het departement.

De Tweede Kamer volgt de ontwikkelingen nauwgezet, omdat Grapperhaus heeft erkend dat het in het belang van het ministerie is geweest dat de onderzoekspraktijken bij het WODC zijn uitgelekt. Het onderzoekscentrum wordt binnenkort op afstand geplaatst van het departement en er komt een duidelijker onderzoeksprotocol. De Kamer wil niet dat klokkenluiders, die omwille van de goede zaak hebben gelekt, alsnog met strafvervolging te maken krijgen. Grapperhaus zegt in een reactie respect te hebben voor het ‘ingrijpende besluit’ van Barendse.