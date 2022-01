Topambtenaar Gray zeer kritisch over borrelcultuur op Downing Street

Boris Johnson vertrekt maandagmiddag uit Downing Street 10 om in het Lagerhuis te reageren op het rapport van Sue Gray, over de borrels die op zijn kantoor plaatsvonden. Beeld AFP

Kijkend naar zestien lockdownborrels constateert Gray dat er een groot verschil was tussen de cultuur in de ambtswoning en die in de rest van het land. Dat zuchtte onder de door de regering-Johnson ingestelde lockdowns. Ze stelt dat het weliswaar een goed idee was om de tuin van Downing Street te gebruiken als extra kantoorruimte, maar niet om daar gezellig te wijnen. Het overmatige drankgebruik aldaar past volgens haar niet bij een werkomgeving. Werknemers die bezwaar hadden, durfden zich niet uit te spreken.

Johnson heeft altijd ontkend dat de coronaregels zijn geschonden, iets dat Gray bestrijdt. Grote vraag is of de premier het Lagerhuis bewust heeft voorgelogen. Daar doet de onderzoekster geen uitspraak over. In de namiddag legt Johnson een verklaring af in het Lagerhuis. Mogelijk biedt hij opnieuw zijn excuses aan. Dan volgt een debat.

De oppositie herhaalde meteen na publicatie van het rapport de roep om aftreden, maar belangrijker is de stemming in de regeringsfractie. Als 54 Conservatieven hun vertrouwen in de premier opzeggen, komt er een leiderschapsverkiezing.

Stafchef Cummings wil Britse politiek schoonmaken

De rapporteur kon niet al haar bevindingen op papier zetten, omdat de politie een week geleden opeens met een eigen onderzoek begonnen. Aanvankelijk had politiecommissaris Cressida Dick geen bezwaar tegen volledige publicatie van het Gray-rapport, maar een paar dagen later kwam toch het verzoek niet in details te treden. Deze interventie kwam Johnson goed uit. Het gaf hem de gelegenheid om invloed uit te uitoefenen op zijn partijgenoten en andere onderwerpen ter sprake te brengen.

Zo kondigde hij aan dat de Britten bereid zijn troepen te sturen naar de Oekraïne. Morgen zal Johnson afreizen naar het belegerde land. Tevens kondigde de regering, op de tweede verjaardag van Brexit, aan talloze Brusselse regels te schrappen. Desondanks vinden meerdere Conservatieven dat Johnsons houdbaarheidsdatum is verstreken. Zo heeft de Brexiteer Andrew Bridgen gezegd dat zijn voormalige bondgenoot de morele autoriteit verloren heeft om leiding aan het land te even. Ook anti-Brexit Tories willen van Johnson af.

Corpsballencultuur op Downing Street 10

‘Partygate’ is aangezwengeld door Johnsons oude stafchef Dominic Cummings die naar eigen zeggen het rioolsysteem van de Britse politiek wil schoonmaken. Voormalig Downing Street-medewerker Nikki da Costa heeft in The Times beweerd dat er in de ambtswoning een corpsballencultuur is ontstaan, mede dankzij het optreden van stafchef Dan Rosenfeld.

Vraagtekens worden ook gezet bij de rol van Carrie Johnson, de First Lady die onder meer een borrel zou hebben georganiseerd om, met Abba-muziek, het vertrek van Cummings te vieren. Tevens had ze voor de verjaardag van haar man een speciale Union Jack--verjaardagstaart gekocht die op een feestelijke wijze was aangesneden.

Steun krijgt de controversiële premier van zijn ministers, terwijl de burgemeester van de Teeside Valley-regio Ben Houchen heeft gewaarschuwd dat de Conservatieven het pas veroverde noorden opgeven als ze Johnson dumpen. In een interview met de bekende journalist Andrew Neil heeft minister Michael Gove, een fanatiek pleitbezoger van lockdowns, gezegd dat christelijke vergiffenis op zijn plaats is voor Johnson. Ongeveer 18 duizend Britten hebben tijdens de lockdown boetes gekregen voor het overtreden van Johnsons regels.