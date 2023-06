Topadviseurs praten in Kopenhagen over basisprincipes voor vrede in Oekraïne

Jake Sullivan, veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Joe Biden. Beeld Getty

De aftastende, informele gesprekken zijn georganiseerd door Oekraïne. Behalve de VS, de EU en andere landen die Oekraïne steunen, zijn ook landen uitgenodigd die de Russische invasie van het buurland niet hebben veroordeeld, zoals India en Zuid-Afrika.

De Financial Times berichtte als eerste over het initiatief. Volgens de krant had Kyiv de Verenigde Staten gevraagd India, Brazilië en Zuid-Afrika, en ook China en Turkije te bewegen aan de gesprekken mee te doen. India, Brazilië en Zuid-Afrika vormen samen met China en Rusland het blok van Brics-landen. Ze doen niet mee met de sancties tegen Rusland. De Braziliaanse president Lula da Silva heeft in april wel de schending van de territoriale integriteit van Oekraïne veroordeeld, en aangedrongen op vredesbemiddeling.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Volgens een anonieme Amerikaanse functionaris zal er gepraat worden om ‘basisprincipes’ voor vrede te zoeken. De genodigden zijn topadviseurs en -ambtenaren op het gebied van politiek en veiligheid. Onduidelijk is nog of alle genodigde landen inderdaad zullen deelnemen. Het nieuws lekte uit via persbureau AFP en de Financial Times, die allebei nauwelijks details melden. Alleen de komst van Jake Sullivan wordt op meerdere plaatsen bevestigd.

De gesprekken zouden nadrukkelijk informeel zijn, en er zal na afloop ook geen gezamenlijke verklaring worden afgegeven.