Top Trump-Kim wordt voorbereid: Amerikaanse delegatie praat al in Noord-Korea

Een Amerikaanse regeringsdelegatie is zondag in Noord-Korea aangekomen om de mogelijke top tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor te bereiden.

Moon Jae-in, president van Zuid-Korea, spreekt in het Huis van de Hereniging met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Foto AP

Nadat de top in Singapore vorige week donderdag door Trump was afgeblazen, toonden beide kampen de afgelopen dagen een grote mate van bereidheid alsnog een ontmoeting te organiseren, mogelijk zelfs op de oorspronkelijke datum van 12 juni.

De komst van de Amerikaanse delegatie wordt bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het team wordt geleid door Sung Kim, een voormalige ambassadeur van de VS in Zuid-Korea die al eerder met Noord-Korea over kernwapens onderhandelde.

Sung Kim wordt vergezeld door onder anderen Allison Hooker, Korea-expert van de Nationale Veiligheidsraad. Zij zouden al gesproken hebben met Choe Son Hui, de Noord-Koreaanse onderminister van Buitenlandse Zaken. Het overleg vindt plaats in het Huis van de Hereniging in het noordelijk deel van de gedemilitariseerde zone. De gesprekken duren zeker nog enkele dagen en gaan vooral over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma.

In hetzelfde Huis van de Hereniging sprak de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zaterdag met Kim Jong-un. Het gesprek was niet aangekondigd. De twee leiders waren het erover eens, zo zei Moon naderhand op een persconferentie in Seoul, dat de top van 12 juni tussen Trump en Kim Jong-un moet doorgaan.

Kim bevestigde dat hij bereid is tot ‘complete kernontwapening’ op het Koreaanse schiereiland en toonde zich volgens Moon ‘vastbesloten’ spoedig met Trump te gaan praten. Noord-Korea heeft eenzijdige kernontwapening altijd afgewezen. Het was de tweede ontmoeting tussen Kim en Moon in twee maanden. Het initiatief kwam volgens Moon van zijn Noord-Koreaanse collega.

Ommezwaai

Het gesprek tussen de twee leiders volgde op een opmerkelijke draai van de Amerikaanse president Trump. Die had donderdag nog in een brief aan Kim de voor 12 juni afgesproken topontmoeting in Singapore afgeblazen vanwege de ‘enorme woede en open vijandigheid’ uit Noord-Koreaanse hoek, maar vrijdag kwam hij daar gedeeltelijk van terug. In mededelingen aan verslaggevers en de volgende ochtend in tweets liet hij weten alsnog mogelijkheden te zien voor de historische top.

De ommezwaai zou zijn ingegeven door de opmerkelijk verzoenende toon waarop het regime in Pyongyang had gereageerd op Trumps brief. ‘Goed nieuws’, noemde Trump dat. Hij twitterde dat er op dat moment al ‘zeer productieve gesprekken’ plaatsvonden tussen Washington en Pyongyang. ‘Zij willen erg graag dat het doorgaat. Wij willen dat ook.’

Een ploeg van dertig medewerkers van het Witte Huis en het State Department vertrok dit weekend naar Singapore om de topontmoeting voor te bereiden. Het team staat onder leiding van Joseph Hagin, vice-chefstaf van het Witte Huis, en Mira Ricardel, adviseur nationale veiligheid.

Sluimerende onzekerheid

De onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea liepen vorige week spaak, onder meer doordat de Noord-Koreanen niet waren komen opdagen bij een overleg in Singapore en volgens Washington ook niet meer de telefoon opnamen voor overleg. Dit voedde de scepsis dat Pyongyang helemaal niet bereid is zijn kernwapens op te geven.

Moon zei zondag dat er in Pyongyang een ‘sluimerende onzekerheid’ bestaat over de veiligheidsgaranties die de VS zouden moeten bieden in ruil voor het opgeven van de kernwapens. Volgens de Zuid-Koreaanse president, die optreedt als bemiddelaar tussen Washington en Pyongyang, kan Kim Jong-un worden overtuigd zijn nucleaire installaties, materiaal en bommen op onomkeerbare wijze op te geven in ruil voor geloofwaardige garanties op het gebied van veiligheid en economie.

Van Amerikaanse zijde is gezinspeeld op een eenmalige, alomvattende stap waarin Noord-Korea zijn gehele kernwapenprogramma opgeeft, om pas daarvoor beloond te worden als dat is gebeurd. Kim echter heeft de afgelopen maanden al duidelijk gemaakt dat hij gefaseerd te werk wil gaan. Elke stap die hij zet, zou ogenblikkelijk beloond moeten worden met een positieve tegenzet van de Amerikanen.