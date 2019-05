Top Amerikaanse farmaceut schuldig aan omkoping artsen om zware pijnstillers aan de man te brengen

John Kapoor bij de rechtbank Beeld REUTERS

Ceo John Kapoor wordt gezien als een van de aanstichters van de Amerikaanse opiatenverslavingscrisis. In theorie kan de topman tot twintig jaar cel worden veroordeeld, al zal de strafmaat waarschijnlijk lager uitvallen. Daarover moet de rechter zich nog uitspreken. Ook vier andere medewerkers van het bedrijf werden schuldig bevonden.

Insys Therapeutics betaalde artsen om de pijnstillers voor te schrijven. Steekpenningen werden betaald in de vorm van spreekvergoedingen voor congressen die in werkelijkheid nooit plaatsvonden. Zorgverzekeraars werden misleid om het gebrek aan medische noodzaak te maskeren.

Bovendien gebruikte het bedrijf bizarre verkooptactieken om artsen te overtuigen: een vrouwelijke medewerker verleidde artsen met een lapdance en een interne video waarin medewerkers om een gigantische fles Subsys heen dansten moest mensen motiveren de verkoopaantallen omhoog te krikken. Aan het eind van de video bleek in dat Subsys-pak een topman van het bedrijf te schuilen. Een andere topman getuigde tijdens het proces dat Insys alleen maar knappe mensen aannam, ‘omdat dokters niet van lelijke mensen houden’.

Kantelpunt

Volgens aanklager Andrew Lelling is de veroordeling een kantelpunt in de Amerikaanse strijd ‘tegen de stroom van opioïden in onze straten en huizen’. Experts verwachten dat de beslissing van de jury kan helpen meer farmaceutische bedrijven veroordeeld te krijgen voor hun rol in de opioïdecrisis. Elke dag komen ongeveer vijftig Amerikanen om door een overdosis van de zware pijnstillers, zo’n twee miljoen Amerikanen zijn eraan verslaafd. Volgens het centrum voor ziektebestrijding en -preventie zijn er sinds 1999 ruim 400 duizend Amerikanen overleden aan een overdosis.

Ook in Nederland neemt het gebruik van dit soort zware pijnstillers snel toe: Tussen 2008 en 2018 steeg het aantal gebruikers van oxycodon – een andere opioïde -van 93 duizend naar 485 duizend. Het aantal mensen dat fentanyl nam, steeg in diezelfde periode van 65 duizend naar 111 duizend. Daarnaast gingen veel meer patiënten morfine en de verwante pijnstiller buprenorfine slikken. Ook het aantal gerelateerde overdoses groeit snel, blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): van 43 meldingen in 2008 naar 280 in 2017. Een verzesvoudiging.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg heeft maatregelen aangekondigd. Betere voorlichting aan patiënten en voorschrijvers moet soelaas bieden.