Tony de G. is kroongetuige in de zaak over de moord op Jaïr Wessels, wat brengt zijn verklaring teweeg?

Een scooter van een lid van Caloh Wagoh wordt in beslag genomen tijdens een politie-inval bij de motorclub vorige week in Amersfoort. Beeld Hollandse Hoogte / Caspar Huurde

Wie is de nieuwe kroongetuige?

De 34-jarige Tony de G. uit Schiedam wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Jaïr Wessels, die vorig jaar juli met een automatisch wapen werd neergeschoten op een parkeerterrein bij treinstation Breukelen. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. Wessels was geen onbekende in het criminele milieu. Hij handelde in drugs, vermoedelijk is zijn dood een afrekening.

De drie mannen die worden verdacht van de moord, zullen pas in de loop van volgend jaar terechtstaan. De zaak is vanwege de inbreng van de kroongetuige uitgesteld, zo werd dinsdag bekendgemaakt in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De verklaringen van Tony de G. moeten eerst worden onderzocht, alvorens de zaak kan worden vervolgd.

Waarover heeft Tony de G. verklaringen afgelegd?

Hij heeft tegenover de politie belastend verklaard over meerdere moorden en pogingen hiertoe, bleek dinsdag in de rechtszaal. Ook heeft hij informatie gedeeld over opdrachtgevers en andere misdrijven, waaronder wapenbezit. De informatie zal door het Openbaar Ministerie in meerdere zaken als bewijs worden aangedragen.

De G. gaf vertelde justitie eind vorig jaar dat hij uit de school wilde klappen. Hij zag geen andere uitweg omdat hij en zijn familie gevaar zouden lopen. ‘Van hem werd verwacht dat hij liquidaties zou uitvoeren’, zei de aanklager dinsdag in de rechtszaal. ‘Hij wilde dit niet. Hij had het idee dat zijn leven in een neerwaartse spiraal was beland.’

Welke rol speelt motorclub Caloh Wagoh in deze zaak?

De politie deed vorige week op meer dan veertig plekken door het hele land invallen op locaties van Caloh Wagoh, een motorclub die sinds 2016 bestaat. Hierbij werd onder anderen kopstuk Greg R. (70) opgepakt – een direct gevolg van de verklaringen van Tony de G., zo blijkt nu. Volgens de kroongetuige regelde hij zelf de wapens voor de moord op Jaïr Wessels, maar was het Greg R. die een loods huurde waar auto’s en het wapentuig konden worden opgeslagen.

Ook twee andere leden van Caloh Wagoh, Howard K. en Patrick S., worden verdacht van betrokkenheid bij de moord. Justitie gaat ervan uit dat S. zijn vriend Wessels naar Breukelen lokte. Howard K. loste vervolgens het dodelijke schot. K. ontkent dit, maar blijft voorlopig wel vastzitten. S. werd eerder op vrije voeten gesteld wegens gebrek aan bewijs.

Is Caloh Wagoh vaker in opspraak geraakt?

Ja, de motorclub wordt niet alleen in verband gebracht met de moord op Wessels. Volgens justitie gaat het om een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel, afpersing en het uitvoeren van moorden op verzoek van kopstukken uit de onderwereld. Onder meer de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts en die op de broer van kroongetuige Nabil B. zijn volgens justitie uitgevoerd door leden van Caloh Wagoh. Ook de beschieting van de redactie van Panorama met een antitankwapen, afgelopen zomer, is mogelijk het werk van de motorclub.

Caloh Wagoh, dat vijf chapters heeft, definieert zich als ‘een broederschap’. Veel leden hebben een Surinaamse achtergrond. Het is een samenraapsel van vrienden en familieleden, valt te lezen op de website. Over de koers van de club, en dan met name over de ‘colors’ (de kleuren van het embleem van de club), zijn de nodige geschillen geweest.

Wat krijgt een kroongetuige in ruil voor belastende verklaringen?

Tony de G. kan rekenen op strafvermindering en zal na vrijlating zwaar worden beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Ook zijn directe omgeving kan hierop een beroep doen.

De inzet van kroongetuigen als middel om zware criminaliteit te bestrijden is omstreden. Justitie zegt dat het de enige manier is om kopstukken uit het criminele milieu achter de tralies te krijgen, tegenstanders stellen dat kroongetuigen handelen vanuit een puur egocentrisch motief: ze krijgen strafvermindering cadeau, maar brengen hiermee wel hun naasten in levensgevaar. Bovendien zijn de deals die met justitie worden gesloten niet transparant.

Hoe gevaarlijk het is om uit de school te klappen, bleek eerder dit jaar al. Een week nadat Nabil B. naar voren was geschoven als kroongetuige in het onderzoek naar een reeks liquidaties door de zogeheten Mocro-maffia werd zijn onschuldige broer doodgeschoten op het terrein van zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.

Toch is in het verleden ook gebleken hoe waardevol belastende verklaringen van een kroongetuige kunnen zijn. In het grote liquidatieproces Passage kregen de hoofdverdachten levenslange gevangenisstraffen opgelegd na verklaringen van kroongetuigen Peter la S. en Fred R.