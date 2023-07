Wat een stem en wat een charisma: Tony Bennett zong in tien opeenvolgende decennia (!) voor publiek

Tony Bennett met Amy Winehouse in de studio in 2011. Beeld ASSOCIATED PRESS

Zelden lieten twee artiesten elkaar zo prachtig stralen als Lady Gaga en veteraan-crooner Tony Bennett op Cheek to Cheek (2014), hun duetalbum met prachtige vertolkingen van liedjes uit het zogeheten Great American Songbook.

Popkoningin ‘Gaga’ (toen 28) werd plots serieus genomen door oudere generaties, want wat bleek die meid te kunnen zingen. Bennett (toen 87) werd voor de zoveelste keer ontdekt door jongere generaties, want wat een stem en wat een charisma.

Voor onze ogen zagen we een échte vriendschap ontstaan: Gaga en Bennett, maatjes tot de dood hen zou scheiden. Dat is nu gebeurd: Bennett is overleden op de respectabele leeftijd van 96 jaar. Hij was een van de grootste vertolkers van Amerikaanse standards: jazz, swing, bigband, cabaret, pop avant la lettre. Hij verkocht meer dan 50 miljoen albums en won negentien Grammy Awards.

Laat het volgende even goed op u inwerken: Tony Bennett zong voor publiek in tien opeenvolgende decennia. Dat begon in 1936 in New York, staand naast de burgemeester bij de opening van de Triborough-brug, en eindigde in 2021.

Zingende ober

Hij werd geboren als Anthony Benedetto, kind van Italiaanse immigranten. In Queens in New York leefde het gezin in armoede. Vader Benedetto stierf toen Tony 10 jaar was. Als zingende ober in restaurants bracht hij als kind wat extra geld binnen.

Als dienstplichtig soldaat van de 63e infanteriedivisie vocht hij in het voorjaar van 1945 in Europa. Hij keerde terug als overtuigd pacifist en zou dat altijd blijven.

Na zijn eerste plaatjes in 1949, onder de naam Joe Bari, werd 1950 een beslissend jaar. Entertainment-icoon Bob Hope ontdekte hem. Het was Hope die de naam Tony Bennett verzon en hem onderbracht bij Columbia Records. Because of You betekende zijn grote doorbraak, in 1951.

Bennett werd een vrouwenidool. Toen hij in 1952 trouwde, organiseerden tweeduizend vrouwelijke fans een rouwstoet.

Tony Bennett en Lady Gaga bij de Grammy Awards in Los Angeles in 2015. Beeld AFP

In 1962 scoorde hij een van zijn allergrootste hits, I Left My Heart in San Francisco, maar in die tijd werd ook duidelijk dat artiesten als Bennett de slag aan het verliezen waren, eerst van de rock-’n-rollers, daarna van The Beatles en andere Engelse hitlijstbestormers.

Loopbaan-conjunctuur

Het werd de conjunctuur van Bennetts loopbaan: op een zijspoor raken, vergeten worden (in de jaren zestig was hij een tijd drugsverslaafd en trad hij als verlopen veteraan op in Las Vegas) en dan toch weer opveren, met het succesalbum The Art of Excellence (1986) of een album vol Sinatra-covers (Perfectly Frank, 1992).

Bennett en zijn zoon annex manager Danny ontwikkelden een bijzonder slim gevoel voor nieuwe trends die vader Tony aan een opleving konden helpen. Zo trad hij in 1994 op in Unplugged-reeks van MTV die door de rockvoorhoede werd bevolkt. De cd-registratie werd een kaskraker.

Een gouden greep bleken ook zijn twee Duets-albums, in 2006 en 2011, waarop hij nummers zong met sterren als Paul McCartney, Stevie Wonder, Bono en Elton John, maar (vooral op Duets II) ook met jonge popidolen als Amy Winehouse, Queen Latifah en Carrie Underwood. Met Lady Gaga zong hij The Lady Is a Tramp, hun eerste duet, dat een vervolg zou krijgen op twee gezamenlijke albums (Love for Sale was in 2021 het tweede).

Jonge mensen omarmden hem, voor de zoveelste keer, ook omdat Bennett progressief was, strijder tegen racisme en vóór sociale gelijkheid, hartstochtelijk Democraat, al zong hij ook voor Republikeinen: hij trad op voor elf Amerikaanse presidenten.

‘Misty’

Bennett trouwde drie keer, voor het laatst in 2007. Met de veertig jaar jongere Susan Crow bleef hij samen tot zijn dood. Zij was het die in 2020 bekendmaakte dat hij al vijf jaar dementeerde.

Tegen de tijd dat hij met Lady Gaga zijn laatste optredens deed, was het mistig geworden in Tony Bennetts hoofd, maar de liedjes zaten er nog. ‘Het leven is een feest’, schreef hij dat jaar als 95-jarige op Twitter. ‘Zelfs met Alzheimer.’