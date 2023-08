Tonnen aan donaties voor ‘tribunalen’ van ‘onafhankelijk’ dominee K. gebruikt voor privé-uitgaven

Demonstranten voeren in december 2021 actie tegen de coronamaatregelen tijdens een mars van Samen voor Nederland. Beeld Joris van Gennip

Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Den Haag. In het strafrechtelijke onderzoek is gebleken dat vader en dochter K. de opgehaalde 380.076 euro aan donaties voornamelijk voor zichzelf en hun familie hebben gebruikt. Pieter K., die zich soms Pedro noemt en bijklust als ‘onafhankelijk dominee’, heeft sinds 2020 64 duizend euro in het buitenland uitgegeven, waarvan 33 duizend euro op Aruba, waar zijn zoon woont.

Tevens heeft K. voor 22 duizend euro aan deurwaarders betaald, voor het afbetalen van privéschulden. Aan zijn echtgenote is 86 duizend euro overgeboekt, aan dochter Jade 50 duizend euro en aan zijn zoon bijna 39 duizend euro.

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC) werd in kringen van coronasceptici, extreemrechtse politici en complotdenkers een tijdlang zeer serieus genomen. Pieter en Jade K. uit Alphen aan den Rijn besloten zelf ‘tribunalen’ op te richten om de autoriteiten ter verantwoording te roepen voor het in hun ogen corrupte beleid. De overheid zou zich volgens hen onder meer schuldig hebben gemaakt aan ‘foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging gepleegd’.

Aanvankelijk had de stichting een aantal ‘verhoren’ gepubliceerd op YouTube met ‘getuige-deskundigen’, voornamelijk tegenstanders van het coronabeleid zoals Maurice de Hond en Willem Engel. Vervolgens publiceerde BPOC tientallen geanonimiseerde verhoren van agenten die getuigden over misstanden die gepleegd zouden zijn, onder meer over politiegeweld bij coronademonstraties. Al snel rezen twijfels over de authenticiteit van de verhoren.

Verduistering, oplichting en witwassen

In maart werd bekend dat de bestuurders van BPOC werden verdacht van verduistering, oplichting en witwassen. De zaak moet nog inhoudelijk behandeld worden. Het is onduidelijk wanneer de eerste zitting is, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Inmiddels heeft de rechtbank Den Haag wel besloten Pieter K. en Jade K. te ontslaan als bestuurders van de stichting. Zij worden vervangen door curator en advocaat Mathieu Souren.

Souren heeft de taak gekregen om het geld terug te halen. ‘Dat gaat niet lukken’, zegt de advocaat aan de telefoon. ‘Alles is uitgegeven. Meneer K. leeft van een uitkering. De verhaalmogelijkheden zijn zeer beperkt.’

Geen administratie

Er hebben zich geen schuldeisers bij hem gemeld, zegt Souren. Hij heeft ‘geen idee’ hoeveel mensen hebben gedoneerd aan de stichting. ‘Er is geen enkele administratie. Dat is al een economisch delict. Ook heeft de stichting geen bankrekening, het geld kwam binnen op de privérekening van K.’ Op dat laatste feit kwam eerder al kritiek, onder anderen van de Belgische viroloog Marc van Ranst.

K. heeft in gesprekken met Souren toegegeven dat het ‘niet allemaal correct verlopen is’, zegt de advocaat. Aan de telefoon zegt K. tegen de Volkskrant dat hij ‘geen behoefte’ heeft om te reageren. Ook zijn advocaat wil niet reageren.

De stichting BPOC is in 2020 opgericht in navolging van een vergelijkbaar Duits initiatief. De Duitse jurist Reiner Fuellmich haalde 1,4 miljoen euro aan donaties op voor zijn ‘Neurenberg 2.0-tribunaal’. Voor een volkstribunaal zouden onder anderen de Duitse viroloog Christian Drosten en de Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci moeten voorkomen. Ook bereidde Fuellmich een miljardenclaim tegen de overheid voor. Mede-eisers moesten 800 euro inleggen. De jurist werd later van zelfverrijking en oplichting beschuldigd toen er niets tastbaars uit zijn initiatief voortkwam.

Steun van FvD

BPOC vond veel steun in de hoek van Forum voor Democratie. Wybren van Haga, toen nog FvD’er, stelde Kamervragen naar aanleiding van het BPOC-rapport met ‘politieverhoren’. Minister Grapperhaus antwoordde daarop dat niet viel vast te stellen of het echte interviews met agenten waren. FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren, die zelf ook voor de commissie verscheen, zei in een interview met Tom Zwitser op het YouTube-kanaal van De Blauwe Tijger dat Grapperhaus de authenticiteit van de verhoren met agenten wel zou kunnen verifiëren, ‘maar hij wil het niet’.

Ondanks herhaalde verzoeken van andere activisten wilde Pieter K. de verhoren met agenten nooit laten verifiëren door een onafhankelijke notaris. Hij bleef volhouden dat de beelden van de verhoren in een kluis bij zijn notaris lagen. Ook een beloofd project over vaccinatieschade – K. zei duizenden meldingen te hebben van mensen die door een coronavaccin overleden – kwam nooit van de grond. Het boek Tussenrapportage Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 van Uitgeverij De Blauwe Tijger is nog altijd op Bol.com te koop voor 27 euro.