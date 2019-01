TomTom verkoopt onderdeel Telematics voor 910 miljoen en laat beleggers profiteren

Een navigatiekaart van TomTom die semi-autonome auto’s helpt bij hun plaatsbepaling. Beeld TomTom/Beeldbewerking de Volkskrant

Het TomTom-onderdeel Telematics ondersteunt bedrijven bij het beheer van hun vloot. Het werd door TomTom gezien als een vreemde eend in de bijt. Het bedrijf wil zich meer richten op zijn kerntaak, het leveren van navigatiediensten en verkeersinformatie.

De resterende 160 miljoen euro van de Telematics-verkoop wil het bedrijf steken in de versterking van zijn kaartentak. TomTom werkt aan zeer gedetailleerde kaarten die gebruikt kunnen worden door semi-autonome auto’s. Zulke kaarten staan de boordcomputers bij om tot op de centimeter nauwkeurig te bepalen waar een auto zich bevindt.

TomTom was samen met (het eveneens oorspronkelijk Nederlandse) Here marktleider op kaartgebied voor de automobielsector. Afgelopen najaar liep die voorsprong flink terug toen Renault/Nissan bekend maakte deels over te stappen naar Google, dat gratis navigatiediensten levert. ‘Hun vertrek laat zien dat er iets niet goed gaat’, zei topman Harold Goddijn over deze stap in de Volkskrant. Ook Volvo maakte bekend in zee te gaan met Google.

De geplande verkoop van Telematics werd afgelopen najaar bekendgemaakt. Hoewel het verkoopbedrag iets hoger is dan verwacht, leken beleggers dinsdag niet tevreden over de overeenkomst, want het aandeel TomTom daalde aanvankelijk op de Amsterdamse beurs. Toezichthouders moeten de koop nog goedkeuren. Telematics heeft 670 werknemers.