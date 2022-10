Tomatensoep en aardappelpuree op doek: hoe effectief is de nieuwste techniek van klimaatactivisten?

Activisten gooiden een blik tomatensoep over de Zonnebloemen van Vincent van Gogh in de National Gallery in Londen. Beeld

Wat hebben Van Goghs Zonnebloemen te maken met olie? Goed, de schilderijenreeks is vervaardigd met olieverf en er bestaat zoiets als zonnebloemolie. Maar met aardolie heeft het weinig te maken, zou je zeggen. Toch koos een groep klimaatactivisten van Just Stop Oil half oktober het vierde schilderij in de Zonnebloem-serie, dat hangt in de Londense National Gallery, uit om te besmeuren met de inhoud van een blik tomatensoep. Daarna lijmden ze zich met hun hand vast aan de muur, terwijl ze hun actie uitlegden op draaiende camera’s.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) 14 oktober 2022

Zondag gebeurde er iets soortgelijks in Potsdam in Duitsland. Activisten smeten aardappelpuree op een schilderij van de Franse schilder Monet: een stilleven van een stapel graan in Monets woonplaats Giverny. Ook zij lijmden zich aan de muur. Beide schilderijen raakten overigens niet beschadigd; er zat glas voor het doek.

De acties staan niet op zichzelf. Musea in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland zijn de laatste maanden het nieuwste strijdtoneel van klimaatprotesten. Vanaf juni hebben activisten zich in onder meer Glasgow, Londen, Manchester, Rome, Milaan en Florence vastgelijmd aan kunstwerken.

Nederlandse musea zijn de dans vooralsnog ontsprongen, maar ze zijn wel alert, zeggen ze tegen Het Parool. Een kleine copycat-actie lijkt er inmiddels wel al geweest. In talkshow Jinek lijmde een activist die over dit onderwerp te gast was zich dinsdagavond vast aan de tafel.

Er was veel verontwaardiging over de acties in de musea, ook binnen de klimaatbeweging, met name over het besmeuren van de schilderijen. Want waarom zou je hoogtepunten uit de Westerse kunstgeschiedenis willen beschadigen? En wat hebben die te maken met klimaatverandering? Een Amerikaanse kunstcriticus noemde de tomatensoepactie zelfs ‘Taliban-achtig iconoclasme’. De vraag is daarom of de activisten niet meer mensen van zich vervreemden dan voor hun zaak winnen.

Doel voorbijschieten

In de meest basale zin is het besmeuren van schilderijen een effectieve actie, zegt hoogleraar sociale verandering en conflict Jacquelien van Stekelenburg van de Vrije Universiteit Amsterdam: ‘Over het algemeen zit er niet veel variatie in het repertoire van actievoerders. Dus als er dan iemand met een innovatie komt, genereert dat media-aandacht. Dat is hier gelukt.’

Dat denkt ook Noelle Aarts, hoogleraar socio-ecologische interacties aan de Radboud Universiteit Nijmegen: ‘In deze wereld moet je hard schreeuwen om aandacht te krijgen. Ze weten dat ze grensoverschrijdend bezig zijn. Aan kunst komen, wordt gezien als barbaars.’

Aandacht is één ding, maar dat wil nog niet zeggen dat het een positieve uitwerking heeft. Aarts: ‘Je wilt iets doen om voldoende aandacht te genereren, maar als het vervolgens meer over de actie zelf gaat dan over het standpunt, kun je je doel voorbij schieten.’

Dun koordje

Dat is exact het activist’s dilemma, zegt ook Van Stekelenburg. Als je op het Malieveld rustig staat te demonstreren levert dat minder aandacht op dan met je trekker een snelweg blokkeren. Maar hoe extremer een actie, hoe groter ook de kans op een stevige terugslag. ‘Het is balanceren op een heel dun koordje. Bij de boerenacties was de vraag vaak: mag dit juridisch wel? Het ging daarmee niet over hun inhoudelijke punt.’

In een studie legden onderzoekers van de universiteit van Toronto en Stanford deelnemers verschillende scenario’s voor, van protesten voor dierenrechten tot protesten tegen Donald Trump. Hun algemene conclusie: de steun onder het gewone volk kan afnemen als het protest als te extreem wordt gezien.

De activisten in actie in de National Gallery in Londen. Nederlandse musea zijn de dans vooralsnog ontsprongen. Beeld

Radicale flank

Dat kan wel een bijeffect hebben: door extreme acties ontstaat mogelijk meer sympathie voor gematigde actievoerders, die er redelijker door lijken, schrijft gedragswetenschapper Reint Jan Renes van de Hogeschool van Amsterdam in een blogpost: ‘De soepgooiers zijn dus eigenlijk frontsoldaten die ten koste van zichzelf (want beschimping en sociale uitsluiting door de samenleving) een situatie creëren waarin anderen de kans krijgen alsnog de verandering in gang te zetten die nodig is.’

Ook Van Stekelenburg ontwaart dat radical flank effect als tactiek: ‘Dat is wat we nu duidelijk zien in de klimaatbeweging. Ik denk dat groepen als Extinction Rebellion er daarom best blij mee zijn.’

Daarnaast kunnen ‘extreme protestacties effectief zijn bij het zetten van directe druk op instituties om te veranderen’, aldus de onderzoekers uit Stanford en Toronto. Met andere woorden: misschien hoeft het algemene publiek helemaal het publiek niet te zijn van de acties. Dat radicale boeren de gewone automobilist van zich vervreemden door een snelweg te blokkeren, kan ze vermoedelijk weinig schelen als het tot gevolg heeft dat de overheid opeens weer om tafel wil.

Kunst of leven?

De soep- en pureesmijters richten zich ook primair op de overheid. De Londense actie was afkomstig van de groep Just Stop Oil. Hun eis: geen nieuwe olie- en gasprojecten van de Britse regering. In Duitsland was het Letzte Generation die de Monet bekladde. Het doel van deze klimaatactivisten is diffuser. In een verklaring riepen ze de overheid op ‘eindelijk veiligheidsmaatregelen te nemen om de gevolgen van de catastrofe te beperken’. Ook willen ze dat de maatschappij in het algemeen nadenkt over de vraag: ‘Wat is meer waard, kunst of het leven?’ Dat tweede impliceren ze door de vraag te stellen.

Tegelijkertijd kun je je afvragen of hun acties dat niet weerspreken. Het mocht in eerste instantie dan wel lijken of ze de kunstwerken beschadigden, maar bij zowel de Van Gogh als de Monet zat glas voor het doek. Alleen de lijsten raakten licht beschadigd. De verontwaardigde reacties bekoelden daarom ook weer vrij snel. Van Stekelenburg: ‘De nieuwswaarde erodeert. Dan moeten activisten weer innoveren.’

Nu is die aandacht er nog wel, en dat is een voorwaarde voor elke effectieve actie, stelt Van Stekelenburg: ‘Zo kun je de publieke opinie beïnvloeden, maar het doel kan ook zijn om zo je beweging te laten groeien.’ In een tweet stelt Just Stop Oil een gevoelige snaar te hebben geraakt bij miljoenen mensen.

🖼 Love it or hate it, the ‘Soup & Sunflowers’ action sparked millions of conversations worldwide. By combining Warhol, Van Gogh & Mary Richardson, Phoebe & Anna touched the nerves of millions. Their action followed the iconoclastic traditions manifested both in art & in activism — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) 25 oktober 2022

Als het voor de actiegroepen tegenzit zijn de acties radicaal genoeg om mensen te vervreemden van de klimaatzaak, maar niet radicaal genoeg om de gematigde klimaatgroepen redelijker uit de verf te laten te komen.

Toch denkt Noelle Aarts dat de activisten uiteindelijk sympathie zullen krijgen: ‘De acties zijn een grote aanklacht tegen de politiek die onvoldoende verantwoordelijkheid neemt om het klimaatprobleem echt aan te pakken. Die boodschap wordt breed gesteund.’