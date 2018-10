Toiletpot, check, prullenbak, check, spoelknop, check: waarom Koreaanse vrouwen openbare wc’s vrezen

Een van de vrouwen die deel uitmaakt van het ‘hidden camera-hunting squad’ en een politievrouw scannen een openbaar toilet in Seoul op verborgen camera’s. Foto afp

Voordat studente Lee Da-hye (25) een openbare wc gebruikt, kijkt ze altijd eerst goed om zich heen. Ze inspecteert de toiletpot, de deurknop en het plafond. Ze let vooral op kleine gaatjes in de muur. Als ze er eentje vindt, vult ze die met een stukje toiletpapier. Er zou zomaar eens een verborgen camera in kunnen zitten.

‘Eigenlijk probeer ik openbare toiletten helemaal te vermijden’, zegt Lee, die hier in de buurt bijles volgt. ‘Maar nu kon ik het niet langer ophouden.’

Verborgen camera’s

De studente is hier, op het metrostation van de Ewha-vrouwenuniversiteit in het centrum van Seoul, geen uitzondering. Alle vrouwen die voor de uitgang van het stationstoilet bereid zijn vragen te beantwoorden van de buitenlandse journalist, zeggen het wc-hokje voor gebruik gecontroleerd te hebben op verborgen camera’s.

Het is een van de gevolgen van wat door sommigen omschreven is als een ‘verborgen camera-epidemie’ in Zuid-Korea. Mannen maken op grote schaal heimelijk opnames van vrouwen en verspreiden die op internet. Ze filmen onder rokjes op roltrappen en verbergen camera’s in kleedhokjes van zwembaden. Onlangs vertelde een vrouw tegen de BBC hoe ze een vriend betrapte terwijl hij haar in een café onder de tafel filmde.

‘Spiedporno’

Het probleem is moeilijk te kwantificeren, maar de politiecijfers geven een indruk. Vorig jaar kreeg de politie 6.465 zaken te verwerken waarbij een verborgen camera in het spel was. Dat is tweeënhalf keer zoveel als in 2012. Daarnaast wemelt het op internet van de Koreaanse ‘spiedporno’. Het inmiddels verboden Soranet, een Koreaanse pornosite met meer dan een miljoen gebruikers, bevatte duizenden toiletopnames.

De bestrijding ervan is lastig. Minicamera’s zijn in Zuid-Korea makkelijk verkrijgbaar en zodanig ontwikkeld dat ze nauwelijks met het blote oog te zien zijn. Ze worden verstopt in bijvoorbeeld pennen, rookmelders of in de deurknop. Ook de opsporing van de daders is moeilijk. De bestanden worden via gespecialiseerde netwerken snel en anoniem over de wereld verspreid. Op internet is een levendige handel ontstaan in dit soort video’s en gebruikers wedijveren met elkaar om de ‘beste’ beelden te maken.

Controle

De Zuid-Koreaanse autoriteiten proberen de epidemie nu te stoppen. De gemeente Seoul kwam begin september met de aankondiging dat alle 20.554 openbare toiletten in de stad minstens één keer per dag gecontroleerd gaan worden. Meer dan achtduizend toiletbeheerders en schoonmakers worden speciaal getraind om cameragaten of de mini-camera’s te spotten. Elk toilet zal daarnaast minstens één keer per maand door een vrouwelijke inspecteur met scanapparaat worden gecheckt.

Beelden uit de campagnes tegen de 'spiedporno'.

Al in 2016 stuurde Seoul de eerste vijftig ‘vrouwenveiligheidsinspecteurs’ langs de stadswc’s. De gemeente liet onlangs met een filmpje zien hoe dat gaat. Te zien is hoe inspectrice Kim Eul-jik, gekleed in een paars uniform, blauw cowboyhoedje en witte bloemetjeshandschoenen, met een zwarte scanner het hokje doorzoekt. ‘We beginnen met het scannen van de deurknop’, zegt Kim. ‘Daarna controleren we de onderkant van de toiletrolhouder, de prullenbak, de doortrekknop en het plafond. De camera kan zelfs in het toilet verstopt zitten, dus daar kijken we ook.’

Websites

Toch is het maar de vraag of deze controles iets uithalen. Vaak halen daders de cameraatjes snel weer weg. Bovendien zijn veel minicamera’s dermate geavanceerd dat ze niet ontdekt kunnen worden door de scanners. De afgelopen twee jaar vonden de inspecteurs in Seoul er geen een. ‘De controles zijn totaal niet effectief’, zegt Han Nuri van actiegroep Cyber Lion. ‘Al die tijd en energie kan beter gericht worden op het vernietigen van de websites waar het materiaal wordt verspreid.’

Volgens Han is het grootste probleem dat de Zuid-Koreaanse justitie de daders niet hard genoeg bestraft. Uit justitiecijfers blijkt dat 4 op de 5 arrestanten ervan afkomt met een geldboete van minder dan 2.500 euro. Slechts 5 procent van de mannen gaat de gevangenis in. ‘Er bestaat bij justitie duidelijk de neiging om in dit soort gevallen te sympathiseren met de verdachte’, aldus Han. ‘De gedachte is dat het nou eenmaal normaal is voor mannen om uit ‘nieuwsgierigheid’ ‘pornografische’ opnames te maken. Er is hier echter geen sprake van porno, maar van ongewild seksueel geweld.’

‘Mijn leven is niet jouw porno’

Onder veel vrouwen leeft de gedachte dat seksuele wandaden niet serieus worden genomen in het conservatieve Zuid-Korea. Pornosites worden door de overheid weliswaar geblokkeerd en prostitutie is verboden, maar toch is het alomtegenwoordig. Slachtoffers van ‘spiedporno’ vinden vaak weinig steun in hun omgeving en de MeToo-beweging kwam hier nauwelijks van de grond.



Eerder dit jaar gingen daarom meer dan 40 duizend vrouwen de straat op met de slogan: ‘Mijn leven is niet jouw porno’. De groei van de ‘spiedporno’-filmpjes vormde de aanleiding, maar de demonstranten probeerden ook een cultuurverandering af te dwingen. ‘Het digitale seksuele geweld wordt nog te veel gezien als een leuk technologisch speeltje, terwijl het de facto gaat om een digitale verkrachtingscultuur’, stelt Ji-Yeong Yunkim, hoogleraar aan de Konkuk-universiteit en een expert in de Zuid-Koreaanse feministische beweging.

Zuid-Koreaanse vrouwen protesteren tegen ‘spiedporno’ en sexisme op 6 oktober 2018 in Seoul. Foto Getty Images

Bekenden

Het probleem zit volgens Yunkim diep in de Koreaanse samenleving. Naast de anonieme wc-filmers zijn het ook vaak bekenden van het slachtoffer die de opnames maken. Zo zijn er voorbeelden van jongens die thuis hun zus filmden; werknemers die hun vrouwelijke collega’s bespioneerden; en sekspartners die filmpjes van vrouwen online zetten. Het gaat volgens de Koreaanse vereniging van advocaten in 4 op de 10 gevallen om het (ex)vriendje van het slachtoffer.

‘Zelfs op voorheen veilige plekken als thuis of op school lopen vrouwen het risico gefilmd te worden’, zegt Yunkim. ‘Alles wat Koreaanse vrouwen doen, kan nu het doelwit zijn van deze nieuwe, door mannen gedomineerde industrie. Dat laat wel zien hoe erg de rechten van vrouwen hier worden geschonden.’

Impact

In juni kondigde de Zuid-Koreaanse overheid maatregelen aan, waaronder een offensief tegen websites die de beelden verspreiden. In het parlement wordt nagedacht om de wetgeving aan te passen zodat het makkelijker wordt daders op te sporen en te straffen.

Volgens de politie is belangrijkste oplossing echter om mannen bewust te maken van de impact van dit soort filmpjes, die al verschillende Zuid-Koreaanse vrouwen tot zelfmoord hebben aangezet. De politie verspreidt nu een video die lijkt op een ‘spiedporno’-filmpje, maar waar de vrouw in kwestie een geest blijkt. ‘Stop het download-doden’, is de boodschap. ‘Misschien ben jij wel diegene die haar tot zelfmoord drijft.’