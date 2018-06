Toezichthouders weg om VMBO-debacle Maastricht

De LVO is een koepel van dertig scholen in heel Limburg. Daar vallen ook de twee getroffen VMBO-scholen in Maastricht onder. Vorige week verklaarde minister van Onderwijs Arie Slob hier 354 examens ongeldig vanwege gerommel in de administratie. De leerlingen hadden gehoord dat ze waren geslaagd, maar achteraf bleek dat ze helemaal niet mee hadden mogen doen aan het centrale eindexamen.

Een woordvoerder van de LVO zei tegen het ANP dat ‘onze docenten het hart op de juiste plaats hebben’, maar dat ze niet uitblinken in administratie. Ze waren volgens hem soms gemakzuchtig, nonchalant of slordig bij het invullen van alle vakjes na gemaakte werkstukken en proefwerken in het derde en vierde jaar. Soms werden resultaten van twee toetsen ten onrechte samengevoegd.

Herhaling voorkomen

Er komt een externe examencommissie die herhaling moet voorkomen. De commissie gaat erop toezien dat de administratie rond werkstukken en proefwerken in het derde en vierde jaar vanaf nu wel op orde is.

De Raad van Toezicht besloot tot deze maatregelen 'vanwege de grote maatschappelijk impact, de emotie en de commotie en met grote spijt richting de getroffen eindexamenkandidaten'. De maatregelen gaan per direct in. De Raad doet wel een dringend beroep op de minister om de cijfers die zijn gescoord bij het centraal schriftelijk examen te laten staan.