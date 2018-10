Toezichthouders vrezen voor nieuwe bouwincidenten: controle is minimaal

Het toezicht door gemeenten op de bouw is onvoldoende. Door bezuinigingen kunnen toezichthouders lang niet alle bouwprojecten bezoeken, waardoor het risico bestaat dat bouwfouten over het hoofd worden gezien. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 375 medewerkers van afdelingen Bouw- en Woningtoezicht.

Toezicht in de bouw

Een bouwplaats in het centrum van Den Haag. Beeld Martijn Beekman

Bijna driekwart van de ondervraagden (72 procent) verwacht dat Nederland de komende jaren zal worden opgeschrikt door nieuwe incidenten in de bouw, zoals de afgelopen jaren ook het geval was. Zo stortte vorig jaar de nieuw gebouwde parkeergarage bij Eindhoven Airport in, bezweek de dakconstructie van een tribune van het FC Twente-stadion en kwamen in Maastricht balkons naar beneden.

Van recenter aard zijn incidenten bij parkeergarages in Wormerveer, waar de vloer deels instortte, en Almere, waar scheuren in de pilaren werden geconstateerd.

Door de oplevende economie wordt er weer meer gebouwd en verbouwd, maar tegelijkertijd wordt bezuinigd op de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht van de gemeenten. 'Door gebrek aan capaciteit moeten we keuzes maken', reageert een toezichthouder in het onderzoek van EenVandaag. 'Hoe je het ook wendt of keert: dat gaat toch ten koste van het toezicht.'

Kwaliteit neemt af

Zes op de tien ondervraagden vinden bovendien dat het slecht is gesteld met naleving van de regelgeving door de bouwsector. De kwaliteit neemt af, vindt 41 procent. Ze vrezen dat de toestand met de nieuwe Wet Kwaliteitsborging Bouwen alleen maar verder verslechtert.

De wet, die naar verwachting in 2019 wordt doorgevoerd, verruimt de aansprakelijkheid van aannemers voor bouwfouten, maar leidt ook tot privatisering van het toezicht. Niet langer kijkt de gemeente mee bij de bouw, maar de opdrachtgever van het bouwproject huurt – al dan niet op advies van de aannemer - een controleur in bij een privaat bedrijf. Deze zogeheten ‘kwaliteitsborger’ moet toezien of de bouwvoorschriften worden nageleefd.

Slager die zijn eigen vlees keurt

Dat de opdrachtgever zelf zijn controleur uitzoekt en betaalt, roept bij critici het beeld op van de slager die zijn eigen vlees keurt. ‘De onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger kan niet worden gegarandeerd’, zei directeur Wico Ankersmit van de Vereniging Bouw&Woningtoezicht eerder tegen de Volkskrant. ‘Als zo’n private controleur lastig gaat doen, kan de aannemer denken: volgende keer nemen we iemand anders.’

De discussie over de veiligheid van gebouwen en het bouwtoezicht leefde op na de brand op 14 juni 2017 in de Grenfell-flat in Londen. Daarbij kwamen zeker tachtig mensen om het leven. Bij de renovatie twee jaar geleden zijn gevelpanelen gebruikt die niet voldeden aan de brandveiligheidseisen voor hoogbouw. Ook met de rookafvoerinstallatie en de vluchtroute zou veel mis zijn geweest.