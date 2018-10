Toezichthouder: ‘Brexodus’ maakt van Nederland financieel handelscentrum van Europa

De Amsterdamse beurs, op de dag dat de Britten kozen voor een vertrek uit de Europese Unie. Beeld ANP

‘Hiermee komt het zwaartepunt van de handelsplatformen en handel binnen de EU in Amsterdam te liggen’, stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een maandag gepubliceerd rapport. De toezichthouder zegt de afgelopen tijd zo’n 150 gesprekken te hebben gevoerd met bedrijven die geïnteresseerd zijn in een vergunning. Zij moeten als gevolg van het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie een deel van hun activiteiten verplaatsen. Terwijl de meeste grote banken kiezen voor Parijs of Frankfurt, en vermogensbeheerders vanuit de Londense City naar Luxemburg trekken, kiezen handelaren en beurzen massaal voor Nederland.

Van een kleine twintig firma’s is inmiddels bekend dat zij daadwerkelijk een vergunning hebben aangevraagd. Onder meer de toonaangevende beursbedrijven Chicago Board Options Exchange en de London Stock Exchange maakten de afgelopen tijd bekend in Amsterdam een Europese vestiging te openen. Ook een aantal flitshandelaren en Japanse banken heeft zijn oog laten vallen op de hoofdstad. ‘Mensen willen er wonen, het is gunstig gelegen, het heeft een bedrijfsvriendelijk klimaat’, somde miljardair Tony Ressler maandag nog eens de voordelen van Amsterdam op tegenover de Financial Times. Volgens de Amerikaanse private equity-tycoon heeft Nederland de beste kaarten als het gaat om het wegkapen van Britse bedrijvigheid.

Voordelen voor Nederland

Niet iedereen is overtuigd van de zegeningen van de ‘Brexodus’, zoals de uittocht van financiële bedrijven uit Londen al is genoemd. Critici vrezen nog harder stijgende huizenprijzen in Amsterdam. Daarnaast is het de vraag of de baten van een grote financiële sector opwegen tegen de kosten wanneer het misgaat, zoals tijdens de crisis in 2008.

Het aantal banen dat hiermee gemoeid is, is hoe dan ook beperkt. Bij veel bedrijven lijkt het om een tiental functies te gaan. ‘Je moet niet denken aan duizenden mensen van heel grote banken die massaal hier neerstrijken’, temperde de toenmalige Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren vorig jaar al de verwachtingen in een interview met de Volkskrant. ‘De City blijft de City.’

Toch biedt de komst van de financiële handel volgens de AFM voordelen voor de rest van de Nederlandse economie, zoals ‘een aanzuigende werking op andere kennisintensieve en innovatieve dienstverlenende bedrijven’. Tegelijkertijd waarschuwt de toezichthouder ook voor de gevaren van een Brexit. Die kost Nederland economische groei én zorgt voor een race to the bottom in financiële regelgeving. Om banken en andere firma’s uit Londen te lokken, troeven Europese lidstaten elkaar af met steeds lichter toezicht.

Voor de AFM zelf betekent de komst van de nieuwe internationale spelers hoe dan ook veel extra werk. Dit vraagt ‘om een uitbreiding van capaciteit, expertise en IT-systemen’, laat een woordvoerder weten. Twee weken geleden berichtte persbureau Reuters, op basis van anonieme bronnen, dat de toezichthouder 10 procent meer personeel nodig heeft vanwege de Brexit. Op dit moment telt de financiële waakhond zo’n 650 voltijdfuncties. De kosten hiervan worden uiteindelijk opgebracht door de financiële sector zelf.